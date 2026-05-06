Luiza Dobrescu
Generația Steaua '86, sărbătorită în Parlament. Imagini de colecție cu câştigătorii Cupei Campionilor Europeni, la 40 de ani de la Sevilla
Cel mai important moment din istoria fotbalului românesc – câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 de către Steaua – se apropie de aniversarea a 40 de ani, iar autoritățile pregătesc, în mod firesc, diverse evenimente comemorative. Astăzi, în sala Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților, are loc un eveniment de omagiere a componenților Stelei ’86, cea care a reușit cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

Update: Fotbaliștii din generația Steaua 86 s-au adunat în plenul Parlamentului. Urmează ca proiectul propus de AUR privind acordarea unei indemnizații de merit pe viață să fie citit. 

Update: Fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Eduard Novak , este prezent la eveniment. 

Update: AUR propune un proiect de lege prin care ”eroilor de la Sevilla” să le fie acordată indemnizație de merit pe viață pentru performanța istorică de acum 40 de ani. 

Update: Eroii de la Sevilla, la o sesiune de autografe.

Update: În sală a fost amenajată o masă și pregătite scaune pentru jucătorii și cei din staff-ul Stelei ’86.

Update: Anghel Iordănescu a sosit cu puțină întârziere la eveniment, precizând că s-a rătăcit prin Parlament.

Update: Steaua ’86, sărbătorită în Parlament. Eroii de la Sevilla au făcut o poză de grup, alături de parlamentarii AUR.

  • La eveniment vor participa Stângaciu, Wisenbacher, Bumbescu, Belodedici, Balint, Tudorel Stoica, Anghel Iordănescu, Lăcătuș, Pițurcă, Iovan, Boloni, Majearu, Pistol, Radu II, Eduard Danilof (comandantul CSA Steaua), Vasile Iordache și Florentin Marinescu.

Știre inițială

Steaua ’86, sărbătorită în Camera Deputaților

Ziua de 7 mai 1986 reprezintă punctul culminant al performanței României în fotbalul intercluburi la nivel mondial. În acea zi, Steaua a învins Barcelona în finala Cupei Campionilor Europeni, desfășurată la Sevilla, în Spania, după executarea loviturilor de departajare, moment în care regretatul Helmut Duckadam a devenit eroul partidei.

Apropierea a patru decenii de la acel succes istoric aduce diverse inițiative de celebrare, una dintre cele mai interesante venind din partea BNR. Banca Națională a României marchează aniversarea printr-o emisiune numismatică specială și a anunțat că va pune în circulație monede dedicate triumfului Stelei din 1986.

BNR emite monede dedicate pentru Steaua ’86

“Va fi o monedă de tombac și una de argint, cu stema Stelei din acel moment și Cupa Campionilor stilizată. Deocamdată, nu știm prețurile exacte și nici tirajele, pe care urmează să le comunicăm în zilele următoare“, a spus purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, potrivit gsp.ro.

