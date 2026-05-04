Prima pagină » Actualitate » Chivu, dezlănțuit după primul titlu de antrenor, cucerit cu Inter. „Made in Romania”, hitul serii în vestiarele de pe „Giuseppe Meazza”

Chivu, dezlănțuit după primul titlu de antrenor, cucerit cu Inter. „Made in Romania”, hitul serii în vestiarele de pe „Giuseppe Meazza”

Chivu, dezlănțuit după primul titlu de antrenor, cucerit cu Inter. „Made in Romania”, hitul serii în vestiarele de pe „Giuseppe Meazza”
Chivu, dezlănțuit după primul titlu de antrenor, cucerit cu Inter / Sursa FOTO: Profimedia

Fostul internațional român Cristi Chivu a câștigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano, duminică seara, 3 mai. În etapa a 35-a din Serie A, echipa „nerazzurro” a învins-o pe Parma cu 2-0, pe „Giuseppe Meazza”.

Inter a obținut al 21-lea său titlu de campioană la primul sezon cu Chivu pe bancă.

Inter, în fața eventului

Fostul fundaș român a preluat formația din Milano având doar 13 partide ca antrenor în Serie A, chiar pe banca Parmei, în sezonul trecut. El a salvat de la retrogradare gruparea din Emilia-Romagna având un final de campionat impresionant.

Duminică, golurile Interului au fost marcate de Marcus Thuram (min. 45) și Henrih Mhitarian (min. 80). Cu trei etape înainte de finalul sezonului, trupa pregătită de Chivu are 12 puncte avans față de următoarea clasată, Napoli, câștigătoarea titlului în sezonul precedent.

Chivu are trei titluri cu Inter și ca jucător, cucerite în 2008, 2009 și 2010.

Inter Milano are șansa de a realiza eventul în ediția actuală, dacă o va învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei. Partida este programată pe 13 mai, pe Stadio Olimpico, din Roma.

Chivu, udat cu șampanie de jucători, în vestiar

La finalul meciului cu Parma, petrecerea jucătorilor s-a mutat de pe gazon la vestiare, acolo unde antrenorul Interului a fost în centrul atenției. Descătușat, tehnicianul român a dat frâu liber emoțiilor, bucurându-se ca un copil alături de elevii săi. Chivu a dansat, a cântat și s-a lăsat udat cu șampanie de superstarurile alături de care a cucerit primul trofeu de campion ca antrenor.

Hitul serii în vestiarele de pe Giuseppe Meazza a fost „Made in Romania”, piesa interpretată de Petrică Cercel, pe care mijlocașul turc Hakan Calhanoglu a promovat-o puternic, făcând-o celebră la nivel internațional.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cristi Chivu, campion cu Inter în Italia. Echipa pe care o antrenează românul a învins Parma și a luat titlul

Cristi Chivu a comentat ancheta procurorilor italieni care vizează clubul Inter: „Sunt plătit doar ca să antrenez”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 4 Mai, calendarul zilei: Anghel Iordănescu împlinește 76 de ani. Se stinge George Enescu
07:15
4 Mai, calendarul zilei: Anghel Iordănescu împlinește 76 de ani. Se stinge George Enescu
CONTROVERSĂ Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul economic al lui Nicușor Dan și tabăra USR. Armata, principalul beneficiar al programului gigant de înarmare, a fost aproape exclusă din discuții
06:00
Cum se împarte răspunderea pentru programul SAFE, între omul de încredere al lui Bolojan, consilierul economic al lui Nicușor Dan și tabăra USR. Armata, principalul beneficiar al programului gigant de înarmare, a fost aproape exclusă din discuții
MESAJ Oana Gheorghiu publică răspunsul injurios primit de la deputatul Adrian Solomon la îndemnul de a nu vota moțiunea: Ce ne-am face fără asemenea aleși?
00:37
Oana Gheorghiu publică răspunsul injurios primit de la deputatul Adrian Solomon la îndemnul de a nu vota moțiunea: Ce ne-am face fără asemenea aleși?
NEWS ALERT Cristi Chivu, campion cu Inter în Italia. Echipa pe care o antrenează românul a învins Parma și a luat titlul
23:56
Cristi Chivu, campion cu Inter în Italia. Echipa pe care o antrenează românul a învins Parma și a luat titlul
FLASH NEWS Dacian Cioloș s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu, în avionul care i-a dus în Armenia
23:55
Dacian Cioloș s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu, în avionul care i-a dus în Armenia
ACCIDENT O femeie de 60 de ani a fost lovită de tren, într-o localitate din județul Suceava
23:26
O femeie de 60 de ani a fost lovită de tren, într-o localitate din județul Suceava
Mediafax
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
„Georgescu de Birmingham”. Povestea românului favorit la alegerile locale din al doilea mare oraş din Marea Britanie
Mediafax
A fost desemnată cea mai bună plajă din lume în 2026. Unde se află
Click
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cum este creierul capabil „să simtă” bacteriile din intestin și să influențeze organismul
ULTIMA ORĂ Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite
08:00
Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite
FLASH NEWS Ce i-a spus arbitrul lui Zeljko Kopic, antrenorul de la Dinamo, după faza scandaloasă din meciul Craiova-Dinamo: „Ce să mai vorbim”
07:40
Ce i-a spus arbitrul lui Zeljko Kopic, antrenorul de la Dinamo, după faza scandaloasă din meciul Craiova-Dinamo: „Ce să mai vorbim”
FLASH NEWS Trump anunță operațiunea „Project Freedom” în Orient. SUA vor escorta navele neutre blocate în Ormuz
07:24
Trump anunță operațiunea „Project Freedom” în Orient. SUA vor escorta navele neutre blocate în Ormuz
INEDIT Alexandru cel Mare, cuceritorul Persiei pe care Trump îl admiră. Un oficial israelian chiar l-a comparat pe președintele SUA cu regele macedonean
06:00
Alexandru cel Mare, cuceritorul Persiei pe care Trump îl admiră. Un oficial israelian chiar l-a comparat pe președintele SUA cu regele macedonean
INEDIT Președinți în cărți. Cu cât se mai vând acum operele foștilor lideri ai României. Cine e cel mai prolific autor
06:00
Președinți în cărți. Cu cât se mai vând acum operele foștilor lideri ai României. Cine e cel mai prolific autor
Numărătoarea inversă pentru Bolojan. Cade sau nu cade Guvernul? Care este pulsul scenei politice, cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură
05:00
Numărătoarea inversă pentru Bolojan. Cade sau nu cade Guvernul? Care este pulsul scenei politice, cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură

Cele mai noi

Trimite acest link pe