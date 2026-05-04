Chivu, dezlănțuit după primul titlu de antrenor, cucerit cu Inter. „Made in Romania”, hitul serii în vestiarele de pe „Giuseppe Meazza”

Fostul internațional român Cristi Chivu a câștigat primul său titlu ca antrenor, cu Inter Milano, duminică seara, 3 mai. În etapa a 35-a din Serie A, echipa „nerazzurro” a învins-o pe Parma cu 2-0, pe „Giuseppe Meazza”.

Inter a obținut al 21-lea său titlu de campioană la primul sezon cu Chivu pe bancă.

Inter, în fața eventului

Fostul fundaș român a preluat formația din Milano având doar 13 partide ca antrenor în Serie A, chiar pe banca Parmei, în sezonul trecut. El a salvat de la retrogradare gruparea din Emilia-Romagna având un final de campionat impresionant.

Duminică, golurile Interului au fost marcate de Marcus Thuram (min. 45) și Henrih Mhitarian (min. 80). Cu trei etape înainte de finalul sezonului, trupa pregătită de Chivu are 12 puncte avans față de următoarea clasată, Napoli, câștigătoarea titlului în sezonul precedent.

Chivu are trei titluri cu Inter și ca jucător, cucerite în 2008, 2009 și 2010.

Inter Milano are șansa de a realiza eventul în ediția actuală, dacă o va învinge pe Lazio în finala Cupei Italiei. Partida este programată pe 13 mai, pe Stadio Olimpico, din Roma.

Chivu, udat cu șampanie de jucători, în vestiar

La finalul meciului cu Parma, petrecerea jucătorilor s-a mutat de pe gazon la vestiare, acolo unde antrenorul Interului a fost în centrul atenției. Descătușat, tehnicianul român a dat frâu liber emoțiilor, bucurându-se ca un copil alături de elevii săi. Chivu a dansat, a cântat și s-a lăsat udat cu șampanie de superstarurile alături de care a cucerit primul trofeu de campion ca antrenor.

Hitul serii în vestiarele de pe Giuseppe Meazza a fost „Made in Romania”, piesa interpretată de Petrică Cercel, pe care mijlocașul turc Hakan Calhanoglu a promovat-o puternic, făcând-o celebră la nivel internațional.

