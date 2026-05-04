Ce i-a spus arbitrul lui Zeljko Kopic, antrenorul de la Dinamo, după faza scandaloasă din meciul Craiova-Dinamo: „Ce să mai vorbim”

Zeljko Kopic, antrenorul de la Dinamo București, a dezvăluit ce i-a transmis arbitrul după ce echipa „câinilor roșii” au solicitat anularea celui de-al doilea gol înscris de Universitatea Craiova, pe motiv de ofsaid. Meciul s-a sfârșit cu scorul de 2-1 pentru olteni.

Finalul meciului dintre Dinamo București și Universitatea Craiova a fost marcat de un scandal uriaș.

Antrenorul de la Dinamo, Zeljko Kopic, și jucătorii au acuzat o poziție neregulamentară la Nsimba, la faza premergătoarea golului care a adus victoria celor de la Universitatea Craiova, scor 2-1.

„Nsimba era în fața mea. Am fost frustrat cu Rapid. E ca o glumă. E în fața mea, am văzut. Arbitrul a avut aceeași explicație, că vorbim după meci. Ce să mai vorbim după meci? Dacă experții spun că a fost ofsaid… Au fost momente importante, cu Rapid, cu Craiova, unde am pierdut puncte. Am pierdut meciurile pe decizii de arbitraj” , a declarat Zeljko Kopic, la DigiSport.

Universitatea Craiova s-a impus în fața celor de la Dinamo București, scor 2-1, într-o partidă disputată în etapa a șaptea din play-off-ul Superligii României. Imediat după golul al doilea al oltenilor, echipa Dinamo i-au transmis arbitrului că golul trebuie anulat, pe motiv de ofsaid.

