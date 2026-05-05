Nicușor Dan i-a decorat pe „eroii de la Sevilla”: echipa Steaua, câștigătoare a CCE în 1986, omagiată de președintele României

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de decorare a fotbaliștilor și antrenorilor care, în urmă cu 40 de ani, pe 7 mai 1986, au câștigat Cupa Campionilor Europeni, la Sevilla. Finala Barcelona – Steaua, câștigată de „roș-albaștri” la lovituri de la 11 metri, rămâne cel mai însemnat moment din istoria fotbalului românesc, remarcă PROSPORT.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a dorit să îi omagieze pe componenții echipei Steaua.

Cine a fost decorat

Sursa citată vorbește despre obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național. De asemenea, se menționează că, prin întreaga lor activitate în domeniu, „eroii de la Sevilla” au adus servicii deosebite României.

Astfel, președintele Nicușor Dan a conferit:

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor antrenorului Anghel Iordănescu;

Ordinul Național `Pentru Merit~ în grad de Cavaler fotbaliștilor Gavril Balint, Miodrag Belodedici, Ladislau Boloni, Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan, Marius Lăcătuș, Mihail Majearu, Ștefan Petcu, Constantin Pistol, Victor Pițurcă, Marin Radu, Dumitru Stîngaciu, Tudorel Stoica și Anton Weiszenbacher, precum și membrilor staff-ului tehnic de la acea vreme, Vasile Iordache și Florentin Marinescu.

Pe 7 mai 2026 se împlinesc 40 de ani de la momentul în care Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Este o zi specială pentru toți fanii „roș-albaștrilor”, mai scrie ProSport.

Din păcate, din acea generație inegalabilă nu mai sunt în viață Helmut Duckadam, Emerich Jenei, Ilie Bărbulescu și Lucian Bălan.

Palatul Parlamentului, iluminat în culorile clubului Steaua

Totodată, Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat solicitarea CSA Steaua privind iluminarea fațadei clădirii Palatului Parlamentului în data de 7 mai în culorile roșu și albastru. Astfel, se marchează performanța excepțională obținută de echipa de fotbal în urmă cu 40 de ani.

„În data de 7 mai 2026 se împlinesc 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către echipa de fotbal Steaua București. Această performanță istorică reprezintă un reper fundamental al excelenței sportive românești și un simbol al capacității României de a se afirma la cel mai înalt nivel internațional”, se arată într-un document.

Iluminarea fațadei principale a imobilului se va realiza între orele 20:00 și 23:00.

