Dorinel Munteanu a anunțat ce obiectiv mai are Hermannstadt, după un punct smuls la ultima fază cu Unirea Slobozia. „Neamțul” este categoric

Dorinel Munteanu a anunțat ce obiectiv mai are Hermannstadt / Sursa FOTO: Sport Pictures
FC Hermannstadt a obținut doar o remiză cu Unirea Slobozia, scor 2-2, golul egalizator venind la ultima fază de joc. Atacantul Marko Gjorgjievski a punctat în cel de-al 7-lea minut al prelungirilor, spre bucuria sibienilor, scrie PROSPORT.

După meci, antrenorul Dorinel Munteanu a anunțat care este obiectivul echipei sale.

Munteanu vorbește de retrogradare

Potrivit acestuia, primul obiectiv este să salveze echipa de la retrogradare. Ulterior, dacă șefii clubului vor avea răbdare, „Neamțul” a promis să construiască o trupă foarte puternică la Sibiu. Deocamdată, Hermannstadt este pe loc de baraj.

„Nu ştiu dacă la echipă nu este un moral bun, ar trebui ca toată lumea să fie lângă echipă şi să o susţină. De la începutul anului s-a început prost, nu am reuşit să fac din decembrie foarte multe, să schimb. Am adus nişte jucători, dar trebuie toţi să punem umărul ca să salvăm echipa, indiferent de condiţii.

Primul obiectiv este să salvez echipa. După, voi construi, dacă vor avea răbdare şi timp şi dacă ne vom înţelege, vom construi o echipă foarte puternică”, a declarat Dorinel Munteanu.

Mai departe, antrenorul lui Hermannstadt l-a remarcat pe portarul David Lazar, care a apărat o lovitură de la 11 metri.

„Adversarul şi-a dorit şi el foarte mult, ca şi noi. Nu ne-a ieşit nimic în prima repriză, putea să fie 2-0, au avut penalty, dar portarul a făcut o partidă bună.

Am încercat să controlăm jocul în repriza a doua, pot să spun că astăzi şi-au făcut treaba foarte, foarte bine şi sunt bucuros, îi felicit pentru acest punct muncit, spun eu, pe care putem să mai facem calcule, să fim pregătiţi pentru jocurile de baraj”, a mai spus fostul mare internațional, potrivit ProSport.

