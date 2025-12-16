La o lună după ce a absolvit examenul de medic specialist în radioterapie, triatlonista Antoanela Manac a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la primul ei Half Ironman internațional, pe pista de Formula 1 din Bahrain.

Antoanela Manac, cea mai bună triatlonistă din România, a făcut anul acesta trecerea de la proba olimpică la cea de Half Ironman.

Frumoasa doctoriță a fost lider la categoria ei de vârstă la primul său concurs de Half Ironman, care a avut loc în Bahrain.

O campioană din România a concurat cu bicicleta pe pista de Formula 1

„Sunt foarte bucuroasă că am reușit să-l termin pentru că, practic, au fost două examene într-unul. Am fost la ultimul concurs din acest sezon după ce am absolvit examenul de specialitate. Practic, am făcut tranziția din medic rezident în medic specialist”, spune Antoanela.

La competiția din Bahrain, proba de bicicletă s-a desfășurat pe un traseu legendar: „A fost o cursă cu adevărat inedită pentru că bicicleta a fost pe pista de Formula 1 de acolo și a fost un sentiment și o emoție foarte plăcută. Îmi place Formula 1. Am urmărit câteva curse de Formula 1 și am avut emoții mari când m-am gândit că am ajuns să concurez fix pe unde se dau piloții de Formula 1 cu mașinile cu așa viteză. Și eu m-am dat foarte tare cu bicicleta”.

În 2026 va concura la Mondialul de la Nisa

Triatlonista a mai reușit o performanță! S-a calificat la Campionatul Mondial de Half Ironman care va avea loc anul viitor, în septembrie, la Nisa. „Va fi o provocare pentru că traseul din Nisa este cu o diferență foarte mare de nivel și sunt foarte bucuroasă și curioasă în același timp să văd cum se va desfășura această competiție. La concursurile la care obișnuiam să particip nu erau trasee atât de dificile, practic diferența de nivel nu era de peste 2500 de metri”, spune aceasta.

Și pe plan profesional frumoasei sportive îi merge bine. De o lună este medic specialist! Recunoaște că la examen, a avut emoții mari. „Emoțiile unei curse, nu se compară cu emoțiile unui examen, mai ales de specialitate. Dar pe parcursul probelor, când am văzut că mă descurc, am prins curaj și practic am dus cursa până la capăt, ajungând la linia de finish și nu oricum, ci învingătoare. M-am specializat în radioterapie” , povestește doctorița.

3 români la start, toți pe primul loc

Competiția din Bahrain a consemnat un record absolut pentru triatlonul românesc. 3 români au terminat concursul pe primul loc, la categoria lor de vârstă: Antoanela Manac, Mihai Vigariu și Sorin Bobeică au fost cei care au urcat pe prima treaptă a podiumului.

„Am fost foarte fericită să aducem steagul României de 3 ori pe primul loc. După eveniment, organizatorii au organizat o petrecere unde toată lumea a fost invitată, iar noi am fost premiați”, mărturisește Antoanela Manac.

Australia, cel mai îndepărtat loc în care a concurat

Antoanela Manac are 30 de ani și practică triatlonul de la 18, iar înainte de sportul cu trei discipline a făcut înot de performanță. Sportiva își amintește care a fost primul concurs de triatlon la care a luat startul.

„Am participat la Triatlon Challenge Mamaia unde, din păcate, proba de înot a fost anulată, iar competiția s-a transformat din triatlon în duatlon. Țin minte că am terminat pe locul 4 și atunci m-am ambiționat să mă antrenez mai mult și mai tare ca să pot să activez în acest sport”, explică Antoanela.

Datorită sportului, până acum triatlonista a luat startul în competiții care s-au organizat în peste 45 de țări. „Cea mai îndepărtată țară unde am concurat a fost Australia, iar cel mai frumos loc pentru mine a fost Cape Town în Africa de Sud”, mărturisește triatlonista.

Anul acesta, Crăciunul o va prinde pe sportivă în America. „Merg cu părinții la New York și abia aștept. Eu am mai fost de sărbători în America, dar acum va fi și mai frumos pentru că voi fi cu mama și cu tata. Revelionul îi voi petrece în țară alături de prieteni”, se destăinuie Antoanela.