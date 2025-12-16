Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, încă o dată pe lângă funcție. De la Helsinki, a intrat într-o ședință din Parlamentul României. Prezent pe Skype, președintele le-a cerut celor prezenți ca primarul general al Capitalei să fie cel care semnează avizele de construcție, odată cu votarea Codului Urbanismului. Președintele nu poate interfera în activitatea comisiilor parlamentare

16 dec. 2025, 18:13
Nicușor Dan, încă o dată pe lângă funcție. De la Helsinki, a intrat într-o ședință din Parlamentul României. Prezent pe Skype, președintele le-a cerut celor prezenți ca primarul general al Capitalei să fie cel care semnează avizele de construcție, odată cu votarea Codului Urbanismului. Președintele nu poate interfera în activitatea comisiilor parlamentare

Sursele Gândul spun că aseară, în Parlamentul României, a avut loc o ședință nepublică, informală, între ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, deputații Radu Mihaiu, USR, Florin Roman, PNL și Alin Chirilă, PSD și minorități.

La discuții a fost prezent și președintele României, prin Skype, direct de la Helsinki. Nicușor Dan ar fi trebuit să fie, potrivit programului oficial, la reședința premierului finlandez, însă Palatul Cotroceni a comunicat public că întâlnirea s-a amânat din motive de sănătate a gazdei.

Discuțiile din Parlamentul României au gravitat în jurul noului Cod al Urbanismului. Nicușor Dan s-a interesat de calendarul de adoptare a codului și de impactul asupra Bucureștiului, deși acesta nu mai este primar și nu mai are nicio atribuție în acest sens.

A fost adoptată forma agreată de președintele Nicușor Dan

Discuțiile privind noul Cod al urbanismului trenează de pe vremea în care Nicușor Dan era primar și vizează reforma în domeniu, prioritară și în PNRR.

Ele s-au repetat și în lunile de președinție, la Cotroceni, ultima întâlnire având loc în urmă cu trei săptămâni. Ieri, ultima discuție a avut loc în Comisia de Administrație Publică, din Camera Deputaților unde s-a și convenit asupra formei finale. Nicușor Dan s-a arătat interesat de cine va fi cel care va da avizul final pe construcțiile din București.

Pe masă au fost mai multe propuneri, de la PSD, PNL și Guvern. Unii au vrut ca cei 6 arhitecți de sectoare să avizeze, alții arhitectul-șef al Capitalei și, în final, s-a optat pentru forma agreată de președintele Nicușor Dan, primarul general să aibă semnătură finală.

„Atribuțiile primarului general:

  • emite Certificatele de Urbanism și Autorizațiile de construire/desființare pentru executarea lucrărilor de construcții pentru investiții ce se realizează pe imobile/terenuri în limita administrației teritoriale a municipiului București”

Noul primar al Capitalei va putea semna primele autorizații abia din martie 2027

Odată convenită formă finală, Nicușor Dan a întrebat și de un posibil calendar. Cei din coaliție i-au dat asigurări că poate trece până la finalul anului, dar ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, a propus ca dată de intrare în vigoare 1 ianuarie 2027. Normele de aplicare cad în sarcina Guvernului, în termen de 90 de zile. Așadar, noul primar al Capitalei va putea semna primele autorizații abia din martie 2027.

Întrebarea care rămâne după toată discuția informală de la Parlament este următoarea: în ce bază constituțională intervine președintele României în mod direct în procesul legislativ al Parlamentului, putere separată în stat, lăsându-și deoparte prerogativele sale legale, chiar dintr-o vizită externă, în care trebuia, în primul rând, să reprezinte tot statul român?

