Ion Geolgău, reacție după ancheta FRF. Acuzat de hărțuire de mama unui junior

21 sept. 2025, 13:03, Sport
Ion Geolgău, oficial FRF, e acuzat de hărțuire de mama unui jucător care urma să participe la o selecție pentru loturile naționale de juniori. Federația a deschis o anchetă și acesta ar putea fi sancționat de către Comisia de Disciplină.

Cazul a fost prezentat de Gazeta de Cluj și Geolgău a spus că discuția a fost reală, dar s-a petrecut cu un an în urmă. Ar putea primi avertisment sau poate fi suspendat din cadrul FRF.

„Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii. Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru. Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă.

Nu voi da numele copilului la care se face referire, dar subliniez clar că la nicio acțiune a vreunui lot național acel copil nu a fost convocat. Niciodată nu am pretins favoruri pentru a selecta vreun copil și, în plus, din vara anului 2023 nu mă mai ocup de selecțiile nationale. Dacă există cineva care are alte lucruri de spus despre mine, îl rog public să iasă în față.

Mă voi supune anchetei Federației Române de Fotbal și voi colabora pentru ca toate aspectele să fie lămurite.

Acesta este singurul punct de vedere pe care îl voi face public, întrucat am probleme în familie care necesită toată atenția mea”, a declarat Ion Geolgău, la ProSport.

Comunicatul FRF

Ce arată comunicatul FRF: „Administrația FRF a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea domnului Ion Geolgău. Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicității acestora prin proceduri interne, în deplină transparență și conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, Federația Română de Fotbal face apel către reprezentanții mass-media care au lansat respectivele informații să pună la dispoziția FRF toate datele și documentele pe care le dețin.

Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară și un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituției. Totodată, menționăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecție pentru niciun lot național. Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11”.

