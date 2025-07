Jannik Sinner, numărul unu mondial, a câștigat în premieră turneul de la Wimbledon, în finala cu Carlos Alcaraz, scor 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Sinner a triumfat după după trei ore și trei minute de joc. Italianul și-a luat revanșa după ce Alcaraz l-a învins recent în finala de la Roland Garros.

Jannik Sinner e primul reprezentant al Italiei care devine campion la Wimbledon. Are în palmares patru titluri de Grand Slam, după Australian Open (20024, 2025) și US Open (2024).

Jannik Sinner a câștigat Wimbledon

„Am făcut un pariu înainte de finală. I-am spus că, dacă înving, pot să aleg dacă va rămâne alături de noi la finalul anului sau nu. Aşa că alegerea îmi aparţine acum. Mereu am căutat un astfel de om onest, care să îmi ofere plus-valoare, nu doar pe teren, dar şi în afara lui, atât când am parte de succese, dar şi la înfrângeri. Darren e grozav din acest punct de vedere. Dacă voi alege să rămână, probabil că nu va mai călători la fel de mult cu noi, ceea ce e normal. I-am spus mereu că mi-ar plăcea să fie lângă mine în Australia. În plus, sunt o mulţime de alte turnee unde ne-am putea vedea, sezonul e lung. Am câştigat pariul, așa că vom vedea”, a spus Sinner despre colaborarea cu Darren Cahill.

Carlos Alcaraz a vorbit și el despre modul în care Sinner și-a revenit după finala de la Roland Garros: „Nu m-a surprins deloc, pentru că știu că e un mare campion. Campionii învață din… nu o să spun eșecuri…dar învață din înfrângeri. Știam de la început că a luat multe lucruri bune din finala aceea. Eram convins că nu va face aceleași greșeli pe care le-a făcut în finala de la French Open. Felul în care a jucat astăzi a fost uluitor, dar nu am fost deloc surprins. Știam că va juca așa. Nu m-a surprins deloc pentru că știu că e un mare campion”.