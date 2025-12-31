Prima pagină » Sport » El poate deveni cel mai BINE plătit jucător de la Dinamo

El poate deveni cel mai BINE plătit jucător de la Dinamo

31 dec. 2025, 09:59, Sport
El poate deveni cel mai BINE plătit jucător de la Dinamo

Kennedy Boateng, 29 de ani, intră în ultimele șase luni de contract și ar putea semna cu alt club, dar dinamoviștii i-au propus prelungirea acordului în condiții excelente.

Fundașul central al lui Dinamo a jucat 22 de meciuri în acest sezon și a înscris două goluri.

Kennedy Boateng a sosit la Dinamo în vara lui 2024, are contract până în vara lui 2026 și e cotat la 1.2 milioane de euro.

El poate deveni cel mai bine plătit jucător de la Dinamo

„Boateng a câștigat șase kilograme de masă musculară într-un an și jumătate cu noi, i-a scăzut grăsimea corporală, a devenit o bestie. Știe că ăsta e momentul lui. E normal să încerce să speculeze. Împreună cu acționarii… nu pot da detalii, probabil o s-o fac dacă lucrurile nu merg bine, ca lumea să vadă că am făcut un efort foarte mare totuși. Noi îi punem pe masă o propunere care-l face cel mai bine plătit jucător al lui Dinamo. Facem eforturi pentru el, sper că și el înțelege că opțiunea asta și posibilitatea de a juca cu Dinamo în Europa, dacă totul merge bine, va fi o altă rampă pentru el. Vedem”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

„La meciul cu CFR Cluj din noiembrie, când am câștigat de la 0-1 pe Arena Națională, cu două goluri înscrise în minutul 90 și în prelungiri, explozia de la final m-a făcut să mă simt de parcă am devenit campioni, am simțit că luăm titlul. O atmosferă incredibilă cu suporterii noștri, ceva greu de imaginat că poți trăi” declara Boateng, pentru ProSport.

Ca fundaș central, normal, rolul meu principal este să evit golurile adverse, dar sunt conștient că pot ajuta echipa să câștige și altfel așa că am început să lucrez și mai mult în direcția asta, de a fructifica anumite situații din meci. Când ești totdeauna concentrat, pe teren, să faci viața mai ușoară pentru echipa ta, încerci prin toate mijloacele. Îți ajuți echipa, te ajuți și pe tine, pentru că e important cred pentru un stoper să și marcheze, dacă se poate – Kennedy Boateng

Recomandarea video

Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost exclusă din lotul național
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Digi24
Cum a reușit JD Vance să facă pace între Donald Trump și Elon Musk. Riscurile unei alianțe renăscute ce ar putea distruge mișcarea MAGA
Cancan.ro
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Modelul Dacia care i-a cucerit pe olandezi. THE BEST în categoria „Value for money”
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce spunem Amin?
FLASH NEWS CSM:” Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta „reformei”. Lozincile au înlocuit soluțiile”
10:47
CSM:” Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta „reformei”. Lozincile au înlocuit soluțiile”
PROTEST Protestele se extind în tot Iranul. Manifestanții au luat cu asalt străziile și au strigat „Moarte dictatorului”. Ciocniri cu forțele de ordine
10:31
Protestele se extind în tot Iranul. Manifestanții au luat cu asalt străziile și au strigat „Moarte dictatorului”. Ciocniri cu forțele de ordine
HOROSCOP Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978…
10:28
Zodia binecuvântată de horoscopul chinezesc în 2026. Succes pe toate planurile pentru cei născut în anii 1942, 1954, 1966, 1978…
SCANDAL Localnici mascați și înarmați cu bâte s-au îmbrâncit cu jandarmii la Ruginoasa. Forțele de ordine au dat cu spray lacrimogen
10:25
Localnici mascați și înarmați cu bâte s-au îmbrâncit cu jandarmii la Ruginoasa. Forțele de ordine au dat cu spray lacrimogen
VIDEO Scene incredibile pe lacul Herăstrău, în ajun de Anul Nou. Un bărbat vâslește pe o placă la -5 grade Celsius
10:07
Scene incredibile pe lacul Herăstrău, în ajun de Anul Nou. Un bărbat vâslește pe o placă la -5 grade Celsius

Cele mai noi