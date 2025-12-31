Kennedy Boateng, 29 de ani, intră în ultimele șase luni de contract și ar putea semna cu alt club, dar dinamoviștii i-au propus prelungirea acordului în condiții excelente.

Fundașul central al lui Dinamo a jucat 22 de meciuri în acest sezon și a înscris două goluri.

Kennedy Boateng a sosit la Dinamo în vara lui 2024, are contract până în vara lui 2026 și e cotat la 1.2 milioane de euro.

El poate deveni cel mai bine plătit jucător de la Dinamo

„Boateng a câștigat șase kilograme de masă musculară într-un an și jumătate cu noi, i-a scăzut grăsimea corporală, a devenit o bestie. Știe că ăsta e momentul lui. E normal să încerce să speculeze. Împreună cu acționarii… nu pot da detalii, probabil o s-o fac dacă lucrurile nu merg bine, ca lumea să vadă că am făcut un efort foarte mare totuși. Noi îi punem pe masă o propunere care-l face cel mai bine plătit jucător al lui Dinamo. Facem eforturi pentru el, sper că și el înțelege că opțiunea asta și posibilitatea de a juca cu Dinamo în Europa, dacă totul merge bine, va fi o altă rampă pentru el. Vedem”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

„La meciul cu CFR Cluj din noiembrie, când am câștigat de la 0-1 pe Arena Națională, cu două goluri înscrise în minutul 90 și în prelungiri, explozia de la final m-a făcut să mă simt de parcă am devenit campioni, am simțit că luăm titlul. O atmosferă incredibilă cu suporterii noștri, ceva greu de imaginat că poți trăi” declara Boateng, pentru ProSport.