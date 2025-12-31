El poate deveni cel mai bine plătit jucător de la Dinamo

Kennedy Boateng, 29 de ani, intră în ultimele șase luni de contract și ar putea semna cu alt club, dar dinamoviștii i-au propus prelungirea acordului în condiții excelente.
Fundașul central al lui Dinamo a jucat 22 de meciuri în acest sezon și a înscris două goluri.
Kennedy Boateng a sosit la Dinamo în vara lui 2024, are contract până în vara lui 2026 și e cotat la 1.2 milioane de euro.
„Boateng a câștigat șase kilograme de masă musculară într-un an și jumătate cu noi, i-a scăzut grăsimea corporală, a devenit o bestie. Știe că ăsta e momentul lui. E normal să încerce să speculeze. Împreună cu acționarii… nu pot da detalii, probabil o s-o fac dacă lucrurile nu merg bine, ca lumea să vadă că am făcut un efort foarte mare totuși. Noi îi punem pe masă o propunere care-l face cel mai bine plătit jucător al lui Dinamo. Facem eforturi pentru el, sper că și el înțelege că opțiunea asta și posibilitatea de a juca cu Dinamo în Europa, dacă totul merge bine, va fi o altă rampă pentru el. Vedem”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.
„La meciul cu CFR Cluj din noiembrie, când am câștigat de la 0-1 pe Arena Națională, cu două goluri înscrise în minutul 90 și în prelungiri, explozia de la final m-a făcut să mă simt de parcă am devenit campioni, am simțit că luăm titlul. O atmosferă incredibilă cu suporterii noștri, ceva greu de imaginat că poți trăi” declara Boateng, pentru ProSport.
Ca fundaș central, normal, rolul meu principal este să evit golurile adverse, dar sunt conștient că pot ajuta echipa să câștige și altfel așa că am început să lucrez și mai mult în direcția asta, de a fructifica anumite situații din meci. Când ești totdeauna concentrat, pe teren, să faci viața mai ușoară pentru echipa ta, încerci prin toate mijloacele. Îți ajuți echipa, te ajuți și pe tine, pentru că e important cred pentru un stoper să și marcheze, dacă se poate – Kennedy Boateng