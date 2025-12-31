Prima pagină » Sport » Roberto Carlos, cel mai feroce fundaș stânga din istorie, operat de urgență. Inima brazilianului dă rateuri

Rene Pârșan
31 dec. 2025, 16:16, Sport
Roberto Carlos, Dinamita, unul dintre cei mai feroce fundași stânga din istorie, a fost operat de urgență din cauza unor probleme grave la inimă. Brazilianul, în vârstă de 52 de ani, a fost transportat rapid la spital.

O veste tristă sosește din Brazilia, acolo unde Roberto Carlos se afla în vacanță, după o lună extrem de aglomerată, petrecută în Statele Unite ale Americii. FIFA l-a avut ca invitat la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială de anul viitor.

Roberto Carlos da Silva Rocha trece prin momente dificile, după ce medicii au descoperit probleme serioase la inimă. Fostul fundaș stânga, ajuns la vârsta de 52 de ani, a fost dus de urgență la spital și supus unei intervenții chirurgicale. Conform publicației AS, în ultimele zile, Carlos a acuzat dureri la un picior, unde a fost identificat un cheag de sânge,dar după efectuarea unui RMN, medicii au descoperit o afecțiune la inimă.

Roberto a fost trimis imediat în sala de operație, unde medicii i-au montat un cateter cardiac. Intervenția chirurgicală era estimată să dureze aproximativ 40 de minute, însă a ajuns să se prelungească până la aproape trei ore. În prezent, Roberto Carlos se află sub supraveghere medicală strictă pentru următoarele 48 de ore.

Prin intermediul apropiaților, fostul mare fotbalist le-a transmis jurnaliștilor spanioli că starea sa este stabilă și că se recuperează fără probleme. Roberto Carlos se afla în țara natală alături de soția și copiii săi.

Cele mai noi