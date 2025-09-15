Mirel Rădoi nu a venit la interviuri după meciul Universitatea Craiova – Farul, 2-0, din etapa a Superligii. Antrenorul oltenilor a avut tensiune foarte mare, a primit îngrijiri medicale în vestiar și după o oră de la partidă a putut pleca de la stadion.

Au marcat Steven Nsimba (22), Victor Dican (autogol, 76). Echipa din Bănie conduce în clasament, 23 de puncte, fiind neînvinsă în Superliga în acest sezon.

Lui Mirel Rădoi i s-a făcut rău la stadion. I s-a acordat primul ajutor în vestiar

Mirel Rădoi a avut tensiune 23 cu 16, foarte mare, și i s-a făcut o perfuzie cu magneziu și calciu. Și-a revenit și a plecat de la stadion.

Nu a venit la interviurile de după meci, iar secundul Mihai Ianovschi a spus ce s-a întâmplat.

„S-a adunat tensiune și nu se simte bine după acest joc. Nimic mai mult. Știți cum trăiește Mirel Rădoi meciurile. Îl cunoașteți de ani de zile, el trăiește cu mare intensitate meciurile. Avem o perioadă extrem de frumosă la Craiova. Aceste rezultate se obțin doar cu presiunea pe care el o pune asupra staff-ului și asupra jucătorilor. Orice om cedează la un moment dat. Are nevoie de puțină liniște, nimic mai mult.

Cred că am dominat jocul de la început la sfârșit. Farul e o echipă foarte bună, nu refuză jocul. Nu au venit să se închidă, era normal ca în unele momente să suferim și noi. Am dominat jocul, am avut ocazii, scorul putea să fie mai mare. Rezultatul final de mulțumește.

Nu putem vorbi încă despre titlu. Ne bucurăm că întreruperea pentru echipa națională nu a dereglat nimic. Din fericire, lucrurile sunt favorabile în continuare.

(Ce l-a supărat pe Mirel Rădoi la Ștefan Baiaram, care era abia introdus în teren?) Nu s-a supărat pe Baiaram. El era supărat pe situația în sine. Își dorea altceva atunci, de asta a avut acea ieșire nervoasă. În momentul în care va veni în fața dumneavoastră, vă va explica mai multe. Nu a fost nimic special”, a declarat Mihai Ianovschi, la Digi Sport.