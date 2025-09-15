Prima pagină » Actualitate » Ce s-a întâmplat pe gazon, imediat după remiza dintre Csikszereda și FCSB, 1-1. „E ultima dată!”

15 sept. 2025, 08:36, Actualitate
FCSB nu a reușit să câștige nici în etapa a 9-a din Superligă, obținând doar un punct din deplasarea de la Miercuri, 1-1 cu Csikszereda. Finalul de meci a oferit două imagini contrastante: bucurie și cântece în tabăra gazdelor și tensiune la campioana României.

Iar jucătorii au fost băgați în ședință de galerie, chiar pe teren, imediat ce s-a fluierat sfârșitul partidei.

Nemulțumiri și declarații dure după meci

După joc, fotbaliștii celor două echipe s-au dus la galerii, iar „ciucanii” au dat drumul la cântece împreună cu suporterii proprii, în timp ce pe fundal răsuna o melodie în limba maghiară.

Dincolo, „roș-albaștrii” au mers cu privirile în pământ spre galerie și, fără reacție, au ascultat avertismentul lansat de liderul galeriei, Gheorghe Mustață. Cu megafonul în mână, acesta le-a transmis fotbaliștilor că este „ultima dată când se întâmplă așa”, cu referire la jocul și prestația lamentabilă a favoriților.

Ulterior, Mustață i-a îndemnat pe suporteri să aplaude formația, semn că răbdarea încă nu s-a epuizat complet în Peluza Nord.

Dacă galeria încă mai are răbdare, nu același lucru îl putem spune și despre Gigi Becali. Imediat după încheierea meciului, patronul campioanei a dat de pământ cu jucătorii și a anunțat, cu resemnare în glas, că „acesta este un an pierdut”.

„ Am pierdut un an. De unde să mai intrăm în play-off?! Nu e vorba de puncte, e vorba că nu jucăm nimic. Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Cum să intri în play-off? Dacă nu se mișcă echipa în teren, cum să câștigi? Nu face echipa mișcare. Cum să câștigi dacă fundașul central dă chiflă fără să-l atace nimeni?! Nu ai cum să faci performanțe cu chestii de genul ăsta. Mă refer când a dat corner. Lor le e frică de minge.

Miculescu e jucător de meciuri tari, ca să câștige dueluri. Aici, ce să câștige? Era vorba să îi ia unu la unu. Dar, cum să dai bufa-bufa cu Csikszereda?! Le era frică să mai joace. Crezi că eu dau ordin la 1-0 cu Csikszereda să ne apărăm? La 2-0 dau ordin să pasăm mingea. Dar la 1-0 dau ordin să marcăm al doilea gol!

În prima repriză jucam 3 cu 7. Fotbalul nu se joacă 3 la 7. Venea Lixandru între fundașii centrali, iar la centru nu era nimeni, nu venea nimeni la primit. Acolo trebuia să fie Olaru, Tănase. Nu venea nimeni la primit.

Anul ăsta e pierdut. Avem 7 puncte, ei au 15 în play-off. E greu, pentru că nu joci. Te bat alea iar, se fac 10 puncte diferență”, a reacționat Becali.

