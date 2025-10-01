Prima pagină » Sport » Marcel Răducanu, DEZVĂLUIRI despre Ilie Năstase: „Mă uitam la el, mă frecam la ochi și nu-mi venea a crede”

Marcel Răducanu, DEZVĂLUIRI despre Ilie Năstase: „Mă uitam la el, mă frecam la ochi și nu-mi venea a crede”

01 oct. 2025, 12:42, Sport
Marcel Răducanu, DEZVĂLUIRI despre Ilie Năstase: „Mă uitam la el, mă frecam la ochi și nu-mi venea a crede”

În 1981 lumea fotbalului românesc avea să se cutremure din temelii. În plină eră comunistă, Marcel Răducanu, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români din toate timpurile avea să aleagă libertatea.

A luat decizia de a nu se mai întoarce în țară după câteva jocuri amicale susținute de echipa națională a României în Germania.

Marcel Răducanu, dezvăluiri despre Ilie Năstase: Mă uitam la el, mă frecam la ochi și nu-mi venea a crede”

Răducanu avea să evolueze ulterior la Borussia Dortmund fiind declarat de către specialiștii germani drept cel mai tehnic jucător din Bundesliga.

Poveștile strânse de Marcel Răducanu în tolba cu amintiri sunt nenumărate. Două dintre ele sunt fabuloase și merită să fie prezentate exact așa cum ne-au fost relatate de inegalabilul Marcel Răducanu.

Eram prin anii 85-86, când un prieten de-al meu, Radu Metz, medic stomatolog în Dortmund, care locuia foarte aproape de mine, m-a sunat într-o dimineață, spunându-mi să cumpăr niște chifle și să vin la el pentru a lua micul dejun.

Când am ajuns la el am rămas fără replică. Era acolo și Ilie Năstase care venise din America, de la Chicago, pentru un consult stomatologic. Ilie era bun prieten cu doctorul Metz. Știu că l-am invitat pe Ilie la un meci de-al meu.

Apoi am mers la mine acasă, unde nu exagerez cu nimic, pentru că ne era foame amândurora, Ilie mi-a spus că vrea să gătească paste. Învățase de la Adriano Panatta cum să le prepare. Le gătea Dumnezeiește! Eu stăteam, mă uitam la el, și nu-mi venea să cred că la mine acasă se află Ilie Năstase care-mi gătește paste”, a povestit Marcel Răducanu.

BREAKING NEWS. Ilie Năstase a bătut-o pe soția sa / Sursă FOTO: Eduard Vînătoru - Mediafax Foto

Sursă FOTO: Eduard Vînătoru – Mediafax Foto

Nicolae Munteanu alerga cu hoțoaica” după el să-i ia interviu pentru Europa Liberă”

De cum s-a aflat că a rămas în Germania, presa vestică a acordat spații ample acestui eveniment. Printre cei dornici să-ia un interviu lui Marcel Răducanu s-a numărat și Nicolae Munteanu de la postul de radio Europa Liberă”. Răducanu și-a amintit acele momente:

Cât a mai alergat nea Nicu Munteanu după mine cu hoțoaica. Voia să mă facă să vorbesc. Îmi era frică să spun ceva pentru că în țară rămaseseră soția și mama. Le făceam viața un infern dacă vorbeam ceva.

Oricum pe mama au îmbolnăvit-o de inimă pentru că foarte târziu i-au dat voie să vină la mine. De aceea l-am rugat pe nea Nicu să mă lase în pace pentru că eu voiam să joc fotbal, nu să-mi fac viața grea vorbind despre politică”, a mai precizat Răducanu.

Păzit săptămâni întregi de poliția germană

Chiar și așa, cu toate că a preferat să nu acorde interviuri la Europa Liberă”, Marcel Răducanu nu a mai putut rezista presiunii că nu-și poate vedea mama și soția.

A răbufnit la telefon, în convorbirile telefonice pe care le purta cu cei de-acasă.

Nu l-am înjurat pe Ceaușescu dar am spus multe lucruri urâte la telefon. La câteva zile m-am trezit cu telefoane de amenințare că mă găsesc ei, să nu-mi fac griji. Atunci m-am speriat.

I-am anunțat pe cei de la club. Câteva săptămâni am avut pază acasă din partea poliției germane. Când mergeam în deplasare, polițiștii se duceau și verificau camera de hotel în care urma să fiu cazat. A fost o perioadă foarte stresantă”, a mai povestit Răducanu.

Mediafax
