Cine e noul selecționer al naționalei de handbal feminin a României

01 oct. 2025, 09:48, Sport
Federația Română de Handbal a anunțat că Ovidiu Mihăilă e noul selecționer al echipei naționale feminine.

Florentin Pera și Bogdan Burcea au demisionat, după ce erau la națională din 2022. Numirea a venit repede pentru că naționala se pregătește de Campionatului Mondial 2025, care începe în noiembrie.

Lotul pentru Campionatul Mondial, turneu ce se desfășoară în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2025.

„Federația Română de Handbal anunță numirea lui Ovidiu Mihăilă în funcția de antrenor principal al echipei naționale feminine de senioare. Cu o experiență vastă în handbalul românesc, Ovidiu Mihăilă preia conducerea echipei naționale în perspectiva Campionatului Mondial 2025. În contextul actual, conducerea FRH consideră că această numire reprezintă cea mai potrivită alegere pentru postul de selecționer. Ovidiu Mihăilă a condus echipa națională de tineret feminin la ultimul Campionat European, cu evoluții apreciate, ceea ce confirmă abilitatea sa de a pregăti jucătoarele pentru competiții de cel mai înalt nivel”, se scrie pe siteul FRH.

Îmi exprim părerea de rău pentru plecarea domnilor Florentin Pera și Bogdan Burcea, care reprezintă o pierdere pentru departamentul tehnic, având în vedere progresul echipei. Este o mare onoare să fiu antrenorul echipei naționale a României, iar această responsabilitate vine cu provocări importante. Am încredere deplină în potențialul jucătoarelor noastre și cred că împreună vom face mândri suporterii și țara noastră. Timpul până la Campionatul Mondial este scurt, însă echipa este echilibrată, sănătoasă și pregătită. Ne bazăm pe continuitatea strategiei FRH, iar obiectivul meu este ca fiecare jucătoare să își aducă contribuția maximă. Îi doresc mult succes noii echipe și sunt convins că, împreună cu jucătoarele, vom forma o echipă unită, capabilă să obțină rezultate remarcabile. Cu Dumnezeu înainte! – Ovidiu Mihăilă

„Îi urăm mult succes noului selecționer! Avem încredere că prin dedicarea și profesionalismul său, alături de fetele de la echipa națională, vor aborda cu determinare şi curaj meciurile viitoare, continuând să reprezinte România cu mândrie și performanță în competițiile internaționale” arată FRH.

