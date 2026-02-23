Prima pagină » Știri politice » Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”

Cristian Ghinea dă vina pe CCR pentru posibila pierdere a celor 231 de milioane de euro din PNRR: „Să sperăm că vom primi acești bani”

Luiza DobrescuOlga Borșcevschi
23 feb. 2026, 15:42, Știri politice

Senatorul USR Cristian Ghinea a declarat, luni, că Guvernul nu este de vină pentru posibila pierderea celor 231 de milioane de euro din PNRR. El a subliniat că „autoritatea interpretă a Curții Constituționale a făcut probleme”. Potrivit fostului ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, CE „nu are de ce să-i sancționeze pe toți românii cu această confiscare”.

Întrebat de reporterul Gândul, la Parlament, dacă mai avem șanse să recuperăm banii din PNRR după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că legea privind reforma pensiilor speciale ale magistraților este constituțională, Ghinea a declarat că autoritățile europene „nu au de ce să-i sancționeze pe toți românii cu această confiscare”. 

„Nu este mult întârziată. Știți cum este, e ca la examen, când te prinde profesorul nepregătit și, dacă ai noroc în viață, te mai lasă. Noi suntem nepregătiți mai mult de doi ani și ceva (…) Comisia Europeană putea opri acești bani încă de acum mai bine de doi ani, dar Comisia Europeană vrea să fie bună la suflet și, în urgență, ne poate da acești bani. 

Sunt de părere că nu Guvernul este vină pentru această mizerie, că este autoritatea interpretă a Curții Constituționale, care a făcut probleme. Nu au de ce să-i sancționeze pe toți românii cu această confiscare. Să sperăm pe buna-credință a Comisiei Europene și că vom primi acești bani”, a declarat fost ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Bolojan se întâlnește cu Ursula von der Leyen ca să discute deblocarea PNRR-ului

Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, 26 februarie, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR.

Comisia Europeană a anunțat că a luat act de decizia CCR privind reforma sistemului de pensii al magistraților și că analizează cererea autorităților de la București privind cele 231 de milioane de euro pe care România ar trebui să le îndeplinească prin jalonul 215 din PNRR.

România a avut ca termen data de 28 noiembrie să rezolve problemele identificate în decizia CE din mai 2025.

Fake News-ul săptămânii vine chiar de la Guvernul Bolojan, care susține că luptă cu dezinformarea. Ministrul Fondurilor Europene a mințit că România a pierdut „oficial" 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit

Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil"

