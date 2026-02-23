Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară?

Cristoiu critică prestația lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: A fost dezastru, mai bine nu se ducea/Întrebarea e cine l-a tras pe sfoară?

23 feb. 2026, 15:49, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu au comentat miza vizitei lui Nicușor Dan la Washington, în contextul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, organizația fondată de Donald Trump, și prestația președintelui României. Concluzia a fost unanimă, în direcția unei prezențe modeste, în care Cristoiu vede chiar o capcană.

Ionuț Cristache: De când s-a întors, n-a mai scos capul pe nicăieri, de unde era în toate televizoarele, dădea interviuri, se împăuna cu această victorie. Iată că n-a mai ieșit. Dar înainte de a intra pe fondul problemei, există și vrem să vă confruntăm și pe dumneavoastră cu o întrebare. S-a făcut sau nu de rușine Nicușor Dan în această vizită? Care credeți că e cea mai presantă întrebare care rămâne după această vizită? Noi ne-am întrebat, în debutul acestei ediții, de ce s-a dus. Dvs. ați înțeles de ce s-a dus până la urmă Nicușor Dan la acel consiliu?

Cristoiu: Nu, întrebarea este alta. Cine l-a tras pe sfoară?

”Era greu de presupus că te duci fără a avea o minimă garanție

Cristache: A fost tras pe sfoară?

Cristoiu: Da. Trebuie să facem o introducere. La emisiunea trecută, dvs. ați spus că o să dăm niște fotografii să ne amuzăm. Și ați zis că este imposibil, pentru că eu sunt unul din ele. Eu am reușit să-i intoxic pe toți. Comportamentul meu, reacția mea, spune totul despre dezastru. Pentru că era greu de presupus, într-o țară care are 22 de milioane de locuitori și are un aparat președintele, că te duci fără a avea o minimă garanție că ălalalt face niște poze. Pentru că, de fapt, problema care s-a pus la această vizită, trebuie să vedem care a fost scopul. Sunt două posibilități. Eu nu am… Dar să nu ne îndepărtăm un pic de ideea de mai devreme.

Cristache: Deci am avut dreptate când am zis că se va umple de ridicol și că vom avea material de râs pentru 6 luni.

Cristoiu: Da, da. Eu am spus de ce.

Cristache: Mulțumesc. Asta e, să se noteze.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ion Cristoiu: Radiografia celei mai umilitoare secvențe din Istoria României postdecembriste: Donald Trump îl expediază pe Nicușor Dan

Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
16:02
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 23 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Doru Bușcu se gândeste la un referendum pentru schimbarea lui Nicușor Dan: De ce să bolești/ E mai bine să fie schimbat decât să aștepte întins pe pat
10:36, 20 Feb 2026
Doru Bușcu se gândeste la un referendum pentru schimbarea lui Nicușor Dan: De ce să bolești/ E mai bine să fie schimbat decât să aștepte întins pe pat
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 20 februarie, de la ora 15.00
18:55, 19 Feb 2026
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 20 februarie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Doru Bușcu dezvăluie că i-a dat un mesaj Oanei Țoiu, înainte de vizita în SUA. Ce a vrut să îi transmită jurnalistul
17:40, 19 Feb 2026
Doru Bușcu dezvăluie că i-a dat un mesaj Oanei Țoiu, înainte de vizita în SUA. Ce a vrut să îi transmită jurnalistul
EXCLUSIV Doru Bușcu, exasperat de ritmul lui Nicușor Dan: Ce dracu face când ajunge la serviciu?
16:49, 19 Feb 2026
Doru Bușcu, exasperat de ritmul lui Nicușor Dan: Ce dracu face când ajunge la serviciu?
EXCLUSIV Protocolul defect al lui Nicușor Dan. Bușcu: Asta ar trebui să facă profesorii de balet și bune maniere de la Cotroceni, cu epoleții încărcați de stele și medalii
16:06, 19 Feb 2026
Protocolul defect al lui Nicușor Dan. Bușcu: Asta ar trebui să facă profesorii de balet și bune maniere de la Cotroceni, cu epoleții încărcați de stele și medalii
Mediafax
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Cancan.ro
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Val de comentarii după scandalul de pe Otopeni. „Sper să primească interdicție de a zbura”. Reacția Wizz Air despre refuzul îmbarcării
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
Cancan.ro
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că cintezele au culori preferate
FLASH NEWS SUA evacuează, de urgență, personalul american din Liban, pe fondul atacurilor israeliene în regiune. Anunțul ambasadei Statelor Unite
16:32
SUA evacuează, de urgență, personalul american din Liban, pe fondul atacurilor israeliene în regiune. Anunțul ambasadei Statelor Unite
EXCLUSIV Deputatul AUR Cosmin Corendea: „Nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea împotriva doamnei Țoiu. Bolojan îl apăra și pe Moșteanu”
16:29
Deputatul AUR Cosmin Corendea: „Nu ne miră că nu este luată în seamă moțiunea împotriva doamnei Țoiu. Bolojan îl apăra și pe Moșteanu”
JUSTIȚIE Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei
16:19
Primarul unei comune din Suceava, trimis în judecată de DNA pentru achiziții publice fictive. Prejudiciul depăşeşte 3,3 milioane de lei
CONTROVERSĂ A comandat un laptop extrem de ieftin de pe Temu. Ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
16:17
A comandat un laptop extrem de ieftin de pe Temu. Ce a primit l-a lăsat fără cuvinte
IMOBILIARE Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026
16:12
Orașul din România în care chiria unui apartament cu 2 camere este de doar 750 lei (150 €) acum, în februarie 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe