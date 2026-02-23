Într-o ediție specială a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, scriitorul și analistul politic Ion Cristoiu au comentat miza vizitei lui Nicușor Dan la Washington, în contextul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, organizația fondată de Donald Trump, și prestația președintelui României. Concluzia a fost unanimă, în direcția unei prezențe modeste, în care Cristoiu vede chiar o capcană.

Ionuț Cristache: De când s-a întors, n-a mai scos capul pe nicăieri, de unde era în toate televizoarele, dădea interviuri, se împăuna cu această victorie. Iată că n-a mai ieșit. Dar înainte de a intra pe fondul problemei, există și vrem să vă confruntăm și pe dumneavoastră cu o întrebare. S-a făcut sau nu de rușine Nicușor Dan în această vizită? Care credeți că e cea mai presantă întrebare care rămâne după această vizită? Noi ne-am întrebat, în debutul acestei ediții, de ce s-a dus. Dvs. ați înțeles de ce s-a dus până la urmă Nicușor Dan la acel consiliu?

Cristoiu: Nu, întrebarea este alta. Cine l-a tras pe sfoară?

”Era greu de presupus că te duci fără a avea o minimă garanție ”

Cristache: A fost tras pe sfoară?

Cristoiu: Da. Trebuie să facem o introducere. La emisiunea trecută, dvs. ați spus că o să dăm niște fotografii să ne amuzăm. Și ați zis că este imposibil, pentru că eu sunt unul din ele. Eu am reușit să-i intoxic pe toți. Comportamentul meu, reacția mea, spune totul despre dezastru. Pentru că era greu de presupus, într-o țară care are 22 de milioane de locuitori și are un aparat președintele, că te duci fără a avea o minimă garanție că ălalalt face niște poze. Pentru că, de fapt, problema care s-a pus la această vizită, trebuie să vedem care a fost scopul. Sunt două posibilități. Eu nu am… Dar să nu ne îndepărtăm un pic de ideea de mai devreme.

Cristache: Deci am avut dreptate când am zis că se va umple de ridicol și că vom avea material de râs pentru 6 luni.

Cristoiu: Da, da. Eu am spus de ce.

Cristache: Mulțumesc. Asta e, să se noteze.

