Mihai Rotaru i-a distrus după ce s-a petrecut la Universitatea Craiova – Dinamo. „Rușine. Ar trebui să fie suspendați 7 etape”

27 sept. 2025, 13:56, Sport
Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu Dinamo, 2-2, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii. Dar, în minutul 65, Daniel Armstrong și Nicușor Bancu s-au lovit la un duel și olteanul a fost eliminat, după consultarea VAR.

Au marcat Samuel Teles (20), Juraj Badelj (49), respectiv Alexandru Musi (16), Alexandru Mihai Pop (90). Craiova are o singură victorie în ultimele patru etape și Dinamo nu pierde de opt etape.

Mihai Rotaru, acționarul echipei din Craiova, a atacat arbitrajul din cauza deciziei de a-l elimina doar pe Bancu.

Adrian Cojocaru a arbitrat, asistenți – Florian Alexandru Vișan și Ioan Alexandru Corb, în camera VAR – Florin Chivulete și asistent VAR – Cosmin Bojan.

„Nu avea voie să nu dea roșu pentru amândoi. Este o rușine. Putem să spunem că CCA a revenit la vechile obiceiuri. Arbitrul aceasta a venit pe Oblemenco ca de obicei. Este singurul arbitru pentru care am fost amendat. Craiova a fost văduvită de două puncte.

Armstrong îl lovește pe Bancu intenționat, apoi Bancu ripostează. Corect era roșu pentru amândoi, să le fie rușine! Amândoi sunt vinovați, trebuia să le dea roșu. Este o echipă ticăloasă (n.r. brigada de arbitri). Nu vii pe Oblemenco cu 22.000 de oameni, iar tu să vii cu aceleași obiceiuri. Au fost faulturi care nu au fost date.

Vine aici și nu dă roșu la Armstrong, nu este decât rea-voință, răutate. Este o rușine de arbitraj, ți-ai bătut joc de 22.000 de oameni care au venit să vadă un duel între două echipe valoroase ale campionatului. Viciere de rezultat, fără discuție, aveam 2-1, conduceam jocul.

Lovitura lui Armstrong este mult mai urâtă decât cea a lui Bancu, plus că Bancu a ripostat. Bancu lovește, e adevărat. Armstrong trebuia să fie primul eliminat, apoi Bancu. Ne-ai stricat această sărbătoare. Nu fura la Craiova! Nu fura nicăieri! Îți bați joc de munca acestor oameni. Investim, încercăm să facem totul corect.

Este singurul arbitru din cauza căruia am fost amendat. Voi fi chemat, fără discuții, dar pe ei de ce nu îi cheamă, de ce își bat joc de spectacol? Atât am avut de spus în momentul acesta. A fost o ticăloșie.

Nu cred că cineva de pe stradă, care joacă doar handbal, poate spune că Armstrong nu trebuia să fie eliminat. Rușine Chivulete, rușine Cojocaru, rușine acestei brigăzi! Ar trebui să fie suspendați 7 etape. Este imposibil să vorbesc despre fotbal. Strici acest echilibru printr-o decizie flagrant ticăloasă. Îl trimiți pe Cojocaru, care nu e un arbitru de top, la Craiova, cu 22.000 de oameni.

De ce îți bați joc de noi? Sunt și alți arbitri capabili să arbitreze acest meci. Trimite-mi un arbitru capabil să arbitreze un astfel de meci”, a spus Mihai Rotaru, la Prima Sport.

Mediafax
