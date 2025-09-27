Prima pagină » Sport » Univ. Craiova – Dinamo 2-2 | Mirel Rădoi a sărit pe arbitraj: „Proști nu suntem, naibii! Nici eu, nici ei”

Univ. Craiova – Dinamo 2-2 | Mirel Rădoi a sărit pe arbitraj: „Proști nu suntem, naibii! Nici eu, nici ei”

27 sept. 2025, 07:42, Sport
Univ. Craiova - Dinamo 2-2 | Mirel Rădoi a sărit pe arbitraj: „Proști nu suntem, naibii! Nici eu, nici ei”

Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă.

Cea mai controversată fază a fost eliminarea lui Bancu de la olteni, nu și a lui Armstrong de la Dinamo, deși amândoi comiseseră gesturi violente și nesportive.

Mirel Rădoi a contestat maniera de arbitraj a centralului Adrian Cojocaru.

Eu, la fel ca și al patrulea arbitru, am văzut faza de aproape. Dar cumva încerc să evit să discut, nu vreau să fiu suspendat, următoarea etapă e importantă. Dacă lucrurile deja s-ar duce într-o astfel de direcție, mi-e teamă.

Pentru mine e o fază clară, se elimină ambii jucători. Dar dânșii știu, ei decid, noi trebuie să acceptăm, indiferent dacă suntem de acord sau nu. Mergem mai departe. Decizia de a-i acorda roșu doar lui Bancu e greșită.

În mod normal, încearcă să întoarcă și dă cu piciorul. Dacă ne uităm la lovitura lui Armstrong… Proști nu suntem, naibii! Nici eu, nici ei. Dacă Nicusor era inspirat să nu reacționeze în niciun fel, rămâneam 11 la 11 și eram siguri și de victorie”, a spus antrenorul oltenilor.

in meciul dintre Universitatea Craiova si Dinamo Bucuresti, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, vineri 26 septembrie 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Universitatea are o singură victorie în ultimele patru etape, două egaluri și un eșec. Dinamo e neînvinsă de opt etape, în care are cinci victorii și trei egaluri.

Trupa lui Mirel Rădoi rămâne lider, cu 24 de puncte, două mai mult decât echipa de pe locul al doilea, FC Argeş. Dinamo e pe locul al treilea, cu 20 de puncte.

  • UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, Screciu, Badelj – M. Rădulescu, Samuel Teles, T. Băluţă, Cicâldău (Mekvabishvili 74), Bancu – Al Hamlawi (Nsimba 75), Baiaram (Fl. Ştefan 70). ANTRENOR: Mirel Rădoi
  • DINAMO: Epassy Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Al. Pop 74) Kyriakou (A. Soro 80), I. Mărginean (Milanov 57), C. Cîrjan – Al. Musi (Carafea 80), Perica (D. Armstrong 57), Karamoko. ANTRENOR: Zeljko Kopic

Programul etapei a 11-a

  • Sâmbătă, 27 septembrie

Ora 15.00 UTA Arad – FK Csiksereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Petrolul Ploieşti – FC Rapid

  • Duminică, 28 septembrie

Ora 17.30 Farul Constanţa – Unirea Slobozia

Ora 20.30 FCSB – Oţelul Galaţi

  • Luni, 29 septembrie

Ora 18.00 Metaloglobus Bucureşti – FC Botoşani

Ora 21.00 Universitatea Cluj – CFR Cluj

Mediafax
