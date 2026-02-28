Prima pagină » Sport » Mihai Teja s-a despărțit de Metaloglobus. Cine ar veni în LOCUL lui

28 feb. 2026, 19:01, Sport
Mihai Teja a plecat de la Metaloglobus, după meciul cu Universitatea Craiova. În locul lui ca antrenor la ultima clasată din Superliga ar putea veni Florin Bratu.

Bratu este pe banca lui CS Dinamo, echipa din Liga 2, și e primul pe lista conducerii lui Metaloglobus, arată Digi Sport. Teja antrena formația bucureșteană de la începutul sezonului, preluând echipa de la Ianis Zicu, tehnicianul care a promovat clubul în prima divizie și a semnat apoi cu Farul.

Universitatea Craiova a învins pe Metaloglobus în etapa 29 din Superliga, dar trupa bucureșteană a condus din minutul 3 prin Purece. Rus 49 și Pasagic 79, autogol, au mai înscris și scorul final a fost 2-1 pentru echipa din Bănie.

Oltenii sunt pe primul loc, 59 de puncte, și Metaloglobus e ultima, 11 puncte.

Au jucat echipele:

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Ad. Rus (Houri 79), Stevanovic (Romanchuk 46), Screciu – Samuel Teles (Carlos Mora 46), T. Băluţă, D. Matei, Mekvabishvili, Bancu – Etim (Baiaram 46), Nsimba (Al-Hamlawi 65). ANTRENOR: Filipe Coelho

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Ţîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu, Pasagic – Al. Irimia (D. Irimia 46), Purece (Ghimfuş 57), Sabater, Zakir R. Neacşu 70) – Visic (D. Popa 57), Huiban (Toutou 80). ANTRENOR: Mihai Teja

„Eu și clubul am reziliat contractul, am căzut de comun acord. Clubul nu m-a mai vrut, e ok. După meciul acesta, părăsesc echipa. Am căzut de acord, am vorbit cu patronul clubului. Dacă nu a vrut să mai fiu antrenorul echipei, nicio problemă, eu nu pot să stau așa, am avut divergențe și cu președintele clubului. Am creat un grup bun, am creat un stil de joc, o echipă bună, zic eu, chiar dacă nu am luat punctele. Echipa asta arată un fotbal. Eu îi felicit pe băieți, merită statui. Probabil lipsa rezultatelor, da. Probabil președintele nu m-a mai vrut și asta e. Dacă președintele clubului nu te mai vrea, ce să faci? Eu am discutat cu patronul, a venit, mi-a spus, am reziliat de comun acord. Dragoste cu sila nu se poate”, a declarat Mihai Teja, la Digi Sport.

