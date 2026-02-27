Cristian Potoră, un profesor de sport din Cluj, intenționează să dea lovitura la alegerile pentru șefia FR de Handbal, programate pe 24 aprilie la București.

La scrutin participă 6 candidați, președintele în exercițiu Constantin Din, alături de Alexandru Dedu, Virgil Ion Popovici, Cristian Potora, Bogdan Voina și Sorin Dinu.

Un candidat la șefia FR de Handbal vine cu o propunere inedită! „Din respect pentru legende”

Ideea lui Potoră, una dintre ele, este aceea de crea un Consiliu de Onoare, prin care numele grele din sport să facă parte din acest organism.

„Să fie întrebați, să fie băgați în seamă, să-i respectăm”, admite Cristian Potoră.

„Ce m-a determinat să îmi depun candidatura, cel puțin verbal – nu și faptic, pentru că statutul încă nu ne permite – a fost următorul lucru: sunt perioade în viața profesională în care nu mai e suficient să observi lucrurile de lângă sistem. Vine un moment în care trebuie să alegi dacă rămâi spectator sau dacă îți asumi responsabilitatea de a construi ceva mai bun decât ceea ce există.

De-a lungul anilor, pot să vă spun sincer că am fost profesor, observator federal, manager și om implicat în special în proiectele copiilor și tinerilor handbaliști. Am văzut sportul acesta, handbalul, din mai multe unghiuri: de pe margine, din sală, din birouri, din școli.

„Scorurile și orgoliile au ajuns să fie mai importante”

Consider că acum este un moment oportun pentru revigorarea handbalului juvenil. Talent avem; ceea ce ne lipsește este un drum clar până la performanță.

Copiii nu trebuie să joace un handbal cu presiunea adulților, pentru că văd și știu că în multe competiții de juniori rezultatul a devenit mai important decât formarea. Scorurile și orgoliile au ajuns să fie mai importante, iar dezvoltarea reală a acestor copii – prea puțin. De aceea, împreună cu echipa, vom câștiga”, a declarat Cristian Potoră.

Membru al CA de la FR Handbal, vehement în față actualei conduceri, are mare credibilitate in special în zona cluburilor de copii și juniori având ca prioritate încheierea unui parteneriat între FRH și Ministerul Educației intitulat „educație prin handbal în învățământul preuniversitar”.