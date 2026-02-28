Prima pagină » Sport » U Cluj s-a CALIFICAT în play-off-ul Superligii. „Sunt și singur, că a plecat nevasta cu fetele”

28 feb. 2026, 15:27, Sport
U Cluj s-a calificat în play-off-ul Superligii, după ce a câștigat cu Oțelul Galați, 4-0, într-un meci din etapa 29.

Au marcat Issouf Macalou (4), Jovo Lukic (28), Andrei Coubiș (70) și Mouahamadou Drammeh (75).

U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off, locul patru în clasament, cu 51 de puncte.

Au jucat echipele:

U Cluj: Gertmonas – Chinteş, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – Drammeh (Murgia ’79), Bic (Codrea ’78) – Macalou (El Sawy ’79), Nistor (Fabry ’78), Mendy (Stanojev ’69) – Lukic. Antrenor: Eugeniu Cebotaru (Cristiano Bergodi este suspendat)

Oţelul: Dur-Bozoancă – A. Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Ciobanu (Kazu ’71), Lameira – Bană, Patrick (Neicu ’89), Andrezinho (Paz ’59) – Debeljuh. Rezerve: I. Popescu, G. Ursu – Chira, Kazu, D. Neicu, C. Neicu, Ne Lopes, Paz, Postelnicu, Sandu, Zhelev. Antrenor: Laszlo Balint

„E o ușurare. Simțeam tensiunea pentru că e frustrant să faci 48 de puncte și să știi că nu intri, când anul trecut se intra cu 44. Am mai avut scenariul acum 2-3 ani, când am fost la un minut de play-off și nu l-am prins. Toată atmosfera, și pe stradă, șoferul de autobuz, claxoanele mașinilor, se simțea că e greu să ne bată vreo echipă și motivația noastră era mai mare decât a Oțelului. Acum am atins una dintre cele mai mari performanțe recente ale clubului. Rămânem în continuare concentrați și vedem la următoarele meciuri ce va fi. Am primit și eu mesaje că ne batem la titlu, dar trebuie să fim echilibrați.

E trist cumva că nu poți să te bucuri mai mult. Suporterul poate, noi a doua zi ne pregătim de meciul din Cupă, după cu FCSB, și cred că vom avea un meci greu în sferturi. Eu personal nu mă gândesc că sunt meciuri ușoare. Diferența e mică și trebuie să rămânem echilibrați. Ne bucurăm 2-3 ore. Sunt și singur, că a plecat nevasta cu fetele, mă bucur mai mult acasă. Trebuie să fim la un nivel bun și la meciul de Cupă, dar sunt 3 puncte importante care ne-au eliberat de presiunea asta și suporterii și-au dat seama de moment. Cred că de asta avem nevoie și în play-off, să fie fizic mai mult lângă noi” a declarat Alexandru Chipciu, un lider al lui U Cluj.

