Ministrul Apărării i-a făcut praf pe conducătorii Stelei! „Ce se întâmplă acum acolo este o bătaie de joc faţă de fiecare om din România”

Ministrul Apărării Radu Miruţă a spus că cei care conduc Steaua București au pus o chirie cu 10.000 de euro mai mare la stadionul din Ghencea față de Arena Națională pentru a fi închiriat cât mai greu și încearcă să găsească o rezolvare pentru ca echipa de fotbal să primească drept de promovare în prima ligă.

Echipa de fotbal a roș-albaștrilor are nevoie juridic pentru a ajunge în Superliga de o asociere cu o firmă privată.

Acum Steaua București are buget de două milioane de euro pe an de la Stat.

Ministrul Apărării i-a făcut praf pe conducătorii Stelei

Radu Miruță a spus la Prima TV de ce crede că e ținută Steaua în Liga 2: „Probabil, pentru combinaţii politice şi, poate, financiare, ale unor oameni de afaceri din România, pe care eu le schimb, fără să mă uit în stânga şi în dreapta…Cred că sunt mai mulţi interesaţi de ce se întâmplă la Clubul Sportiv al Armatei sau mai degrabă de ce să nu se întâmple. Eu vă spun principial. Dacă eşti bun, te poate opri doar altul mai bun ca tine. Nu te poate opri cineva care spune: „Te-am bătut pe gazon, dar am eu putere cu pixul în mână şi dau o hârtie prin care spun că tu nu ai voie să joci mai departe pentru că nu vreau, dar m-ai bătut, de fapt”. Asta se întâmplă acolo. Cel puţin pe zona de fotbal şi sunt foarte multe sporturi unde e performanţă. Ei de câteva ori au concurat în divizia a doua, în liga secundă, au ajuns pe primul loc spre a promova şi printr-o hârtie nu au fost lăsaţi să se întâmple asta. Voi schimba asta.

Sunt două metode. Fie schimbatul legii, unde înţeleg că sunt şi alţii care vor să nu se schimbe, vom vedea cât reuşesc. Fie printr-o asociere privată. Astea sunt cele două metode. E provocarea mea să găsesc o metodă prin care cel care vine să investească să poată şi decide. Dar ce se întâmplă acum acolo este o bătaie de joc faţă de fiecare om din România. Stadionul ăla e un stadion modern, un stadion nou, un stadion frumos. Nu produce bani pentru că stadionul naţional, care este mai mare, se închiria cu 35.000 de euro. Iar stadionul ăsta, se pusese din pix, din minister, 45.000 de euro. Adică i-au pus 10.000 de euro în plus ca să nu vină nimeni să ne închirieze, să nu cumva se înceapă să respire.

Am dat decizie să reducem. Se calculează proporţional numărul de locuri. Am propus un pic mai ieftin să fie, dacă vreţi, ca la ofertă: punem mai ieftin ca să înceapă lumea să vină acolo. Am văzut multe lucruri. Şi o să fac o conferinţă de presă pentru toată pagina asta cu probleme. Dar vă dau doar aşa câte una din cele care s-au întâmplat până acum acolo. Diurne plătite de vreo 22-23.000 de euro pe plecare în plus faţă de cât permite legea. Oameni care se angajează fără să există postul în organigramă. Domnul Zachmann, vreţi să vă angajaţi? Da. Păi, nu e post în organigramă. Şi ce dacă? Semnez eu şi facem post”.