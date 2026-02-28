Prima pagină » Actualitate » Macron acuză faptul că Franța nu a fost prevenită în legătură cu atacul asupra Iranului. Soluția urgentă pe care o propune liderul francez

Macron acuză faptul că Franța nu a fost prevenită în legătură cu atacul asupra Iranului. Soluția urgentă pe care o propune liderul francez

28 feb. 2026, 20:18, Actualitate
Macron acuză faptul că Franța nu a fost prevenită în legătură cu atacul asupra Iranului. Soluția urgentă pe care o propune liderul francez

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a luat atitudine și a informat că țara sa nu a fost informată în legătură cu atacul de anvergură declanșat de SUA și Israel asupra Iranului. Anterior, tot sâmbătă, președintele francez avertizase că escaladarea conflictului „este periculoasă pentru toți”, motiv pentru care trebuie să înceteze. Liderul Franței a propus o soluție pe care o consideră corectă, pentru soluționarea diferendului din Orientul Mijlociu. 

Franța nu a fost informată în avans în legătură cu atacurile contra Iranului, a declarat Macron, care a mai punctat că prioritatea țării sale în acest context geopolitic critic rămâne securitatea proprie.

Liderul francez mizează pe diplomație și cere o reuniune urgentă a ONU

“Prioritatea noastră absolută este securitatea cetățenilor noștri și a bogățiilor noastre”, a afirmat președintele francez, completând că “diplomația trebuie să-și redobândească rolul”.

Macron a solicitat sâmbătă o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU, opinând că izbucnirea unui război între Statele Unite, Israel şi Iran are „consecinţe grave” pentru pacea şi securitatea internaţională, relatează Reuters.

Teheranul sub efectul atacurilor combinate SUA – Israel. Foto: Fatemeh Bahrami / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Anterior, în prima parte a zilei, liderul francez observase că situația are „consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională”. (detalii AICI). Macron ⁠a luat cuvântul în debutul reuniunii organizată de Consiliul Național de Apărare și Securitate al Franței de la Paris, dedicat discutării crizei din Iran și Orientul Mijlociu.

Liderul de la Palatul Champs Eliysee a subliniat că autoritățile franceze iau „toate măsurile” necesare pentru securitatea teritoriului național și a cetățenilor francezi, precum și pentru protejarea intereselor Franței în Orientul Mijlociu.

Avertisment subtil pentru Republica Islamică

În egală măsură, Macron a precizat că Parisul este pregătit să mobilizeze toate mijloacele necesare pentru a-și proteja „cei mai apropiați parteneri”, în cazul în care aceștia vor solicita sprijin francez.

În același mesaj, președintele a transmis că „regimul iranian trebuie să înțeleagă” că singura opțiune rămasă este angajarea în negocieri „de bună-credință” pentru a pune capăt programului său „nuclear și balistic”. În egală măsură, apreciază Macron, Republica Islamică trebuie să se supună acțiunilor pe care le-a descris drept „destabilizare regională”. Potrivit politicianului, o astfel de schimbare este „absolut esențială” pentru securitatea tuturor statelor din Orientul Mijlociu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană

La patru ani de război în Ucraina, Emmanuel Macron a subliniat eșecul „militar, economic și strategic” al Rusiei

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Ilie Bolojan, mesaj pentru românii blocați în războiul din Orient: „Să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale”
21:39
Ilie Bolojan, mesaj pentru românii blocați în războiul din Orient: „Să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale”
RĂZBOI Scriitor român, martor la infernul din Palm Jumeirah, simbolul Dubaiului: ‘Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare’
21:39
Scriitor român, martor la infernul din Palm Jumeirah, simbolul Dubaiului: ‘Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare’
EDUCAȚIE Daniel David a acordat primul interviu după demisie. Ce s-a schimbat după mandatul său
21:35
Daniel David a acordat primul interviu după demisie. Ce s-a schimbat după mandatul său
RĂZBOI Lovitură de proporții a Iranului. Embargou petrolier prin închiderea strâmtorii Ormuz, principala arteră de transport pentru petrolul țărilor arabe
21:00
Lovitură de proporții a Iranului. Embargou petrolier prin închiderea strâmtorii Ormuz, principala arteră de transport pentru petrolul țărilor arabe
ULTIMA ORĂ Ministerul Afacerilor Externe, recomandări de ultimă oră pentru românii din Orient. Alertele de călătorie au fost actualizate
20:35
Ministerul Afacerilor Externe, recomandări de ultimă oră pentru românii din Orient. Alertele de călătorie au fost actualizate
EVENIMENT Președintele Turciei, a doua armată din NATO, primele declarații despre războiul din Orient: „E nevoie ca lumea islamică să reacționeze”
19:48
Președintele Turciei, a doua armată din NATO, primele declarații despre războiul din Orient: „E nevoie ca lumea islamică să reacționeze”
Mediafax
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
Digi24
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Mediafax
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Click
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Sângele centenarilor oferă indicii despre mecanismele longevității
CONTROVERSĂ Khamenei este declarat mort de israelieni. Iranienii spuneau, acum 3 ore, că Liderul Suprem este viu și va da un mesaj „în scurt timp
21:41
Khamenei este declarat mort de israelieni. Iranienii spuneau, acum 3 ore, că Liderul Suprem este viu și va da un mesaj „în scurt timp
ALERTĂ Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate
21:02
Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate
EXCLUSIV Cauzele războiului dintre SUA și Iran explicate de Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu: „Iranul semnalează clar – nu îi vom oferi lui Trump conflictul ușor și controlat pe care și-l dorește”. Ce fac Rusia și China
20:12
Cauzele războiului dintre SUA și Iran explicate de Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu: „Iranul semnalează clar – nu îi vom oferi lui Trump conflictul ușor și controlat pe care și-l dorește”. Ce fac Rusia și China
ACTUALITATE Cancelarul german, Friedrich Merz, declarații despre războiul din Orient: Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul
19:48
Cancelarul german, Friedrich Merz, declarații despre războiul din Orient: Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul
APĂRARE Miza scutului de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict Uniunea Europeană – Iran. Ce rol va avea România
19:37
Miza scutului de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict Uniunea Europeană – Iran. Ce rol va avea România
VIDEO Primele imagini din Israel: Cum sunt respinse atacurile cu rachetele iraniene din Tel Aviv și Haifa
19:12
Primele imagini din Israel: Cum sunt respinse atacurile cu rachetele iraniene din Tel Aviv și Haifa

Cele mai noi

Trimite acest link pe