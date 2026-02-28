Președintele Franței, Emmanuel Macron, a luat atitudine și a informat că țara sa nu a fost informată în legătură cu atacul de anvergură declanșat de SUA și Israel asupra Iranului. Anterior, tot sâmbătă, președintele francez avertizase că escaladarea conflictului „este periculoasă pentru toți”, motiv pentru care trebuie să înceteze. Liderul Franței a propus o soluție pe care o consideră corectă, pentru soluționarea diferendului din Orientul Mijlociu.

Franța nu a fost informată în avans în legătură cu atacurile contra Iranului, a declarat Macron, care a mai punctat că prioritatea țării sale în acest context geopolitic critic rămâne securitatea proprie.

Liderul francez mizează pe diplomație și cere o reuniune urgentă a ONU

“Prioritatea noastră absolută este securitatea cetățenilor noștri și a bogățiilor noastre”, a afirmat președintele francez, completând că “diplomația trebuie să-și redobândească rolul”.

Macron a solicitat sâmbătă o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU, opinând că izbucnirea unui război între Statele Unite, Israel şi Iran are „consecinţe grave” pentru pacea şi securitatea internaţională, relatează Reuters.

Anterior, în prima parte a zilei, liderul francez observase că situația are „consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională”. (detalii AICI). Macron ⁠a luat cuvântul în debutul reuniunii organizată de Consiliul Național de Apărare și Securitate al Franței de la Paris, dedicat discutării crizei din Iran și Orientul Mijlociu.

Liderul de la Palatul Champs Eliysee a subliniat că autoritățile franceze iau „toate măsurile” necesare pentru securitatea teritoriului național și a cetățenilor francezi, precum și pentru protejarea intereselor Franței în Orientul Mijlociu.

Avertisment subtil pentru Republica Islamică

În egală măsură, Macron a precizat că Parisul este pregătit să mobilizeze toate mijloacele necesare pentru a-și proteja „cei mai apropiați parteneri”, în cazul în care aceștia vor solicita sprijin francez.

În același mesaj, președintele a transmis că „regimul iranian trebuie să înțeleagă” că singura opțiune rămasă este angajarea în negocieri „de bună-credință” pentru a pune capăt programului său „nuclear și balistic”. În egală măsură, apreciază Macron, Republica Islamică trebuie să se supună acțiunilor pe care le-a descris drept „destabilizare regională”. Potrivit politicianului, o astfel de schimbare este „absolut esențială” pentru securitatea tuturor statelor din Orientul Mijlociu.

