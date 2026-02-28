Președintele Turciei, a doua armată din NATO, primele declarații despre războiul din Orient: „E nevoie ca lumea islamică să reacționeze”

Președintele Erdoğan a făcut primele sale comentarii cu privire la conflictele dintre SUA, Israel și Iran. Erdoğan a declarat: „Condamnăm SUA și Israelul. Suntem profund întristați de aceste atacuri.” De asemenea, el a reacționat la atacurile Iranului asupra țărilor din Golf, spunând: „Atacurile Iranului sunt, de asemenea, inacceptabile”.

Președintele Turciei, a doua armată din NATO, a făcut primele declarații despre războiul din Orient

Vorbind despre conflictele care au început odată cu atacurile SUA și Israelului și care s-au intensificat din cauza represaliilor Iranului, președintele Erdoğan a declarat: „Condamnăm SUA și Israelul, iar atacurile Iranului sunt, de asemenea, inacceptabile”.

„Pentru ca să nu se mai verse sânge și pentru ca regiunea noastră să nu sufere și mai mult, toți actorii — în special lumea islamică — trebuie să acționeze de urgență.

Am făcut — și vom continua să facem — tot ceea ce ne revine pentru a ne asigura că problemele sunt soluționate cu calm și prudență, așa cum am procedat încă din prima zi.

Ne vom intensifica eforturile diplomatice mai întâi pentru a obține un armistițiu, iar apoi pentru a asigura revenirea la masa negocierilor”, a spus președintele Turciei.

