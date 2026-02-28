Cancelarul german, Friedrich Merz, declarații despre războiul din Orient: Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul

Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că Statele Unite au căutat mai multe săptămâni la rând soluții pentru a negocia cu Iranul, înaintea lansării atacurilor.

Israelul și SUA au lansat, sâmbătă dimineață, o serie de atacuri asupra Iranului. În contextul operațiunii militare, autoritățile israeliene au instituit stare de urgență la nivel național, anticipând posibile represalii iraniene.

Acțiunile vin după ce președintele american Donald Trump a amenințat, timp de mai multe săptămâni, că va ordona lovituri împotriva Iranului din cauza programului său nuclear.

„Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție”

În contextul acestor atacuri, Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că „Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul, însă Iranul nu a fost de acord cu un acord cuprinzător, fiabil și verificabil pentru a pune capăt programului său nuclear militar”.

