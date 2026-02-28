Prima pagină » Știri externe » Cancelarul german, Friedrich Merz, declarații despre războiul din Orient: Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul

Cancelarul german, Friedrich Merz, declarații despre războiul din Orient: Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul

28 feb. 2026, 19:48, Știri externe
Cancelarul german, Friedrich Merz, declarații despre războiul din Orient: Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul

Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că Statele Unite au căutat mai multe săptămâni la rând soluții pentru a negocia cu Iranul, înaintea lansării atacurilor.

Israelul și SUA au lansat, sâmbătă dimineață, o serie de atacuri asupra Iranului. În contextul operațiunii militare, autoritățile israeliene au instituit stare de urgență la nivel național, anticipând posibile represalii iraniene.

Acțiunile vin după ce președintele american Donald Trump a amenințat, timp de mai multe săptămâni, că va ordona lovituri împotriva Iranului din cauza programului său nuclear.

„Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție”

În contextul acestor atacuri, Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că „Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul, însă Iranul nu a fost de acord cu un acord cuprinzător, fiabil și verificabil pentru a pune capăt programului său nuclear militar”.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Miza scutului de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict Uniunea Europeană – Iran. Ce rol va avea România

Vicele Camerei Deputaţilor din România, Adrian Cozma, este blocat de război, în Dubai. Înainte să coboare în adăpost, a filmat cum este bombardată clădirea din faţa hotelului

Primele imagini din Israel: Cum sunt respinse atacurile cu rachetele iraniene din Tel Aviv și Haifa

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Primele imagini din Israel: Cum sunt respinse atacurile cu rachetele iraniene din Tel Aviv și Haifa
19:12
Primele imagini din Israel: Cum sunt respinse atacurile cu rachetele iraniene din Tel Aviv și Haifa
FLASH NEWS Agenția Internațională pentru Energie Atomică: „Nu există, până acum, dovezi privind un impact radiologic” în Orientul Mijlociu
18:32
Agenția Internațională pentru Energie Atomică: „Nu există, până acum, dovezi privind un impact radiologic” în Orientul Mijlociu
ULTIMA ORĂ Netanyahu și Trump au discutat la telefon. Biroul premierului israelian publică o imagine oficială
17:52
Netanyahu și Trump au discutat la telefon. Biroul premierului israelian publică o imagine oficială
INEDIT O femeie este dispusă să ofere 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco
17:43
O femeie este dispusă să ofere 50.000 de lire sterline unei persoane care să o însoțească la restaurant, la teatru și în excursii la Monaco
NEWS ALERT Un hotel de lux din Dubai lovit de resturile unei rachete iraniene interceptate a luat foc: 4 persoane rănite
17:42
Un hotel de lux din Dubai lovit de resturile unei rachete iraniene interceptate a luat foc: 4 persoane rănite
FLASH NEWS Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite”
17:31
Mesajul Prințului saudit bin Salman, după escaladarea războiului din Orient: „Solidaritate deplină cu Emiratele Arabe Unite”
Mediafax
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Piața energiei în șoc: Iranul închide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Mediafax
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene
Click
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Sângele centenarilor oferă indicii despre mecanismele longevității

Cele mai noi

Trimite acest link pe