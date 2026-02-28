Mihai Covaliu, șeful COSR, a făcut primele declarații oficiale după cele două scandaluri în care e implicată Ana Bărbosu.

Primul este legat de medalia de bronz de la Paris 2024, eveniment care ajunge iar la TAS, dar și-a exprimat opinia și despre informația că sportiva a refuzat apelurile comisarilor antidoping și ar urma să fie suspendată de AMA/WADA.

Cazul Ana Bărbosu la Paris 2024, comentat de Mihai Covaliu: „Se poate acorda o medalie și sportivei americane”

„Despre Ana Bărbosu lucrurile sunt cele care au fost comunicate oficial. Există acest proces care a fost întors la Tribunal de Arbitral Sportiv și probele sunt net în favoarea sportivei noastre. Și eu cred că toată lumea a înțeles acesta aspect. Continuăm să susținem cauza sportivei noastre împreună cu Federația Română de Gimnastică. Noi susținem sportivul și cauza medaliei României.

Ne-am exprimat de asemenea disponibilitatea de a fi acordată o medalie și sportivei din Statele Unite ale Americii. Pentru noi nu este niciun fel de problemă. Este o situație dificilă, delicată și așa se întâmplă când lucrurile ies din cadrul oficial de competiție și trec într-un cadru juridic. Dar suportul este sută la sută”, a declarat Covaliu.

Șeful COSR susține că gimnasta română și-a angajat alți avocați într-o altă cauză, legată de faptul că ar fi refuzat apelurile comisarilor antidoping și ar urma să fie suspendată de AMA/WADA, fapt neconfirmat oficial încă de Agenția Mondială Antidoping.

„Sunt supoziții, sunt zvonuri, ea și-a luat avocați pe această speță”

„Așteptăm în cealaltă situație, așteptăm să vedem exact ceea ce spun avocații. Ana are o altă echipă de avocați care o reprezintă, de data aceasta din partea universității la care este studentă în Statele Unite.

Și aș ruga pe cei care emit ipoteze, care nu au la bază informații oficiale, să se abțină, pentru că este vorba despre un sportiv care a trecut printr-o perioadă dificilă, care a făcut un pas dificil, a plecat să studieze într-o țară nu foarte aproape de România.

Nu trebuie să comunicăm doar păreri, vorbe, discuții și ipoteze pe care le auzim într-un cadru mai puțin oficial. Încă nu avem această comunicare oficială (n.r. – din partea AMA/WADA). Sunt supoziții, sunt zvonuri, ea și-a luat avocați pe această speță, ea a fost informată, sunt diverse discuții pe care le vom avea când totul va fi oficial.

Nu înainte, pentru că înainte putem spune ce credem noi sau ce am auzit, sau ce mi-a spus cineva care a auzit ceva. Am vorbit cu Ana. Nu este ușor. Iar faptul că a apărut că a pierdut medalia nu ajută deloc în cariera ei și în gestionarea emoțiilor”, a încheiat Mihai Covaliu.