Ce truc te ajută să reduci factura la curent cu 62%. Cum trebuie să setezi mașina de spălat rufe

Un simplu truc te poate ajuta să economisești sume importante la factura de energie, trebuie doar să apeși pe un simplu buton al mașinii de spălat. Acest obicei poate deveni aliatul tău de nădejde pentru a reduce cheltuielile lunare.

Temperaturile ridicate de spălare a hainelor cresc și consumul de electricitate. Cu cât se apropie de 60°C sau 90°C, cu atât factura va fi mai mare, pentru că mașina trebuie să încălzească mai multă apă pentru întregul ciclu.

Ce truc te ajută să reduci factura la curent cu 62%

Un truc prin care poți economisi, este să utilizezi cicluri de spălare cu temperaturi mai scăzute. Spre exemplu, hainele închise la culoare nu necesită apă fierbinte și pot fi spălate și la 40°C.

Pentru și mai multă economie de energie, poți seta mașina de spălat la ciclul 30°C sau chiar la 20°C. Conform studiilor, trecerea temperaturii de la 40°C la 30°C poate scădea consumul de energie cu aproximativ 38%, iar dacă alegi 20°C, factura de electricitate poate fi cu până la 62% mai mică, relatează Click.

Mulți oameni preferă ciclurile de spălare mai fierbinți, asta pentru că sunt de părere că este mai igienic, iar apa fierbinte poate ucide bacteriile. Mașinile de spălat moderne și detergenții de pe piață sunt concepuți să asigure rezultate bune și la temperaturi scăzute. Produsele de astăzi conțin enzime care descompun cu succes petele și impuritățile, chiar și la 30°C sau mai puțin.

Recomandările autorului: