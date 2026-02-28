Prima pagină » Actualitate » Miza scutului de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict Uniunea Europeană – Iran. Ce rol va avea România

Miza scutului de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict Uniunea Europeană – Iran. Ce rol va avea România

28 feb. 2026, 19:37, Actualitate
Miza scutului de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict Uniunea Europeană - Iran. Ce rol va avea România
Baza Marinei SUA din Deveselu, România, unde se află Sistemul de Apărare Antirachetă Balistică Aegis Ashore (AABMDS) al NATO.

Atacul militar de anvergură lansat de SUA și Israel, sâmbătă dimineață, asupra Iranului, readuce în actualitate rolul pe care l-ar putea juca scutul de la Deveselu. Acesta are toate șansele să fie o piesă cheie în apărarea Europei, în contextul unui posibil conflict deschis între SUA și Iran cu repercusiuni și în Uniunea Europeană. Scutul este inclus în Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al NATO și a fost creat special pentru a apăra vechiul continent de rachetele cu rază lungă deținute de armata iraniană.

Aflat la o distanță de 2500 de km de Iran, Deveselu este o locație cu o miză mare pentru Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice ale NATO, scriu jurnaliștii de la G4media.

Baza de la Deveselu e una din cele două locații din Europa unde este instalat puternicul Aegis Ashore

Localitatea din județul Olt este una din cele două locații din Europa continentală unde este instalat Aegis Ashore, un sistem de apărare antirachetă balistică, dotat cu distrugătoare și crucișătoare special destinate distrugerii rachetelor.

Sistemul Aegis Ashore de la Deveselu, scutul antirachetă. Infografie: CSIS

  • Aegis Ashore utilizează un sistem defensiv aproape identic cu cel folosit pe distrugătoarele și crucișătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA, echipate cu sistemul Aegis, aflate pe mare. Sistemul este conceput pentru a detecta, urmări, intercepta și distruge rachete balistice în zbor. Acesta folosește interceptorul Standard Missile-3 (SM-3), care nu are un focos exploziv, ci interceptează și distruge rachetele prin impact cinetic”, explica în 2021 Comandamentul Forțelor Navale ale SUA pentru Europa și Africa (NAVEUR-NAVAF)

Secretarul adjunct al Apărării din SUA: Scutul de la Deveselu va contracara rachetele Iranului

Încă din anul 2016, după ce sistemul de la Deveselu a devenit complet operațional, Bob Work, Secretar adjunct al Apărării al SUA afirma că scutul din țara noastră este categoric un sistem defensiv împotriva Iranului:

„Dar, așa cum au spus deja alții și după cum știți, ne aflăm aici pentru a celebra o altă realizare importantă în relația dintre Statele Unite și România – acest sit de rachete AEGIS Ashore. Atât timp cât Iranul continuă să dezvolte și să desfășoare rachete balistice, Statele Unite vor colabora cu aliații și partenerii noștri pentru a apăra NATO și statele sale membre împotriva acestei amenințări”.

România se află în raza maximă de acoperire a arsenalului iranian

  • Este important de precizat în acest context că, în aprilie 2024, câteva rachete balistice iraniene care vizau ţinte din Israel au fost doborâte cu interceptori similari celor pe care îi are scutul de la Deveselu. A fost prima dată când Statele Unite au folosit în luptă acest tip de rachete, care au fost lansate de pe nave americane din Marea Mediterană, nota TVR Info.
  • În iunie 2025, reprezentanții Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) au publicat pe platforma X o hartă care indicta foarte clar razele de acțiune ale rachetelor balistice iraniene.
  • Harta demonstra că România se află în raza maximă de acoperire – de până la 2.000 de kilometri – a arsenalului iranian, relata Mediafax.

Sistemul de apărare antirachetă balistică (BMD), care trebuie să apere Europa de rachetele iraniene, a fost operaționalizat

În anul 2010, aliații au făcut o mutare strategică. Au decis să dezvolte o capacitate extinsă de apărare antirachetă balistică (BMD), cu scopul de a îndeplini misiunea primordială a NATO, aceea de descurajare și apărare a țărilor aliate.

  • Conform statului Alianței, obiectivul sistemului NATO de apărare antirachetă balistică este de a asigura acoperirea și protecția completă a populației, teritoriilor și forțelor NATO din Europa împotriva amenințării create de proliferarea rachetelor balistice.
Rachetă balistică -intercontinentală | Foto - Profimedia Images - caracter ilustrativ

Rachetă balistică -intercontinentală | Foto – Profimedia Images – caracter ilustrativ

În acest context, mai observă sursa citată, citând NATO, în ultimul deceniu, aliații și-au exprimat permanent îngrijorarea cu privire la intensificarea testelor de rachete efectuate de Iran, precum și la raza de acțiune și precizia rachetelor balistice ale acestei țări.

Care sunt contribuțiile naționale la sistemul NATO de apărare antirachetă balistică (BMD)

Trebuie precizat că BMD se bazează pe contribuții naționale voluntare, inclusiv interceptori și senzori finanțați la nivel național, dar și acorduri de găzduire. În egală măsură, se bazează pe infrastructura sistemelor de comandă și control furnizată prin Programul BMD NATO, care este finanțat în comun de toți aliații.

Iată contribuțiile naționale la sistemul NATO de apărare antirachetă balistică (BMD):

  • Germania găzduiește centrul de comandă NATO BMD la baza aeriană Ramstein.
  • Statele Unite contribuie la sistemul NATO BMD prin intermediul Abordării adaptive etapizate europene (EPAA).
  • Turcia găzduiește un radar american BMD la Kürecik.
  • România găzduiește baza americană Aegis Ashore la baza aeriană Deveselu.
  • Polonia găzduiește o altă bază americană Aegis Ashore la baza militară Redzikowo.
  • În contextul EPAA, Spania găzduiește 4 nave americane Aegis cu capacitate BMD multi-misiune la baza sa navală din Rota, pentru a fi utilizate în misiunea BMD a NATO, atunci când este necesar.

Operaționalizarea bazei americane din Polonia pentru a contracara atacurile balistice

În anul 2024, sistemul BMD NATO a fost finalizat prin operaționalizarea bazei americane de apărare aeriană aflată în nordul Poloniei. Aceasta a fost gândită special pentru a detecta şi intercepta atacurile cu rachete balistice.

Vorbind în marja summitului NATO de la Washington din 2024, secretarul genaral al alianţei la acea vreme, Jens Stoltenberg (foto), preciza că disponibilitatea bazei este un pas semnificativ pentru securitatea transatlantică în faţa unei eventuale ameninţări reprezentată de rachetele balistice.

„Ca o alianţă defensivă, nu putem ignora această ameninţare. Apărarea antirachetă este un element esenţial pentru sarcina principală a NATO de apărare colectivă”, a adăugat oficialul. Acesta a mai precizat că rachetele balistice au fost utilizate pe scară largă în conflictele din Ucraina şi Orientul Mijlociu.

De reținut că approximativ 200 de militari sunt staţionaţi la cele două situri de interceptare din Polonia şi România.

Traian Băsescu, despre scutul antirachetă de la Deveselu: „Este o mașinărie complexă, care nu poate fi demontată peste noapte, că s-a supărat Trump"

REPORTAJ VIDEO | Deveselu, Putin și scutul discordiei. Teama pentru prețurile la energie și alimente, mai puternică decât o invazie a rușilor. Cu frica în sân și bagajele la ușă doar la numărul 1: "Dacă trimit rușii o pocnitoare, nu mai e cazul"

