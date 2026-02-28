Atacul militar de anvergură lansat de SUA și Israel, sâmbătă dimineață, asupra Iranului, readuce în actualitate rolul pe care l-ar putea juca scutul de la Deveselu. Acesta are toate șansele să fie o piesă cheie în apărarea Europei, în contextul unui posibil conflict deschis între SUA și Iran cu repercusiuni și în Uniunea Europeană. Scutul este inclus în Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al NATO și a fost creat special pentru a apăra vechiul continent de rachetele cu rază lungă deținute de armata iraniană.
Aflat la o distanță de 2500 de km de Iran, Deveselu este o locație cu o miză mare pentru Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice ale NATO, scriu jurnaliștii de la G4media.
Localitatea din județul Olt este una din cele două locații din Europa continentală unde este instalat Aegis Ashore, un sistem de apărare antirachetă balistică, dotat cu distrugătoare și crucișătoare special destinate distrugerii rachetelor.
Încă din anul 2016, după ce sistemul de la Deveselu a devenit complet operațional, Bob Work, Secretar adjunct al Apărării al SUA afirma că scutul din țara noastră este categoric un sistem defensiv împotriva Iranului:
„Dar, așa cum au spus deja alții și după cum știți, ne aflăm aici pentru a celebra o altă realizare importantă în relația dintre Statele Unite și România – acest sit de rachete AEGIS Ashore. Atât timp cât Iranul continuă să dezvolte și să desfășoare rachete balistice, Statele Unite vor colabora cu aliații și partenerii noștri pentru a apăra NATO și statele sale membre împotriva acestei amenințări”.
În anul 2010, aliații au făcut o mutare strategică. Au decis să dezvolte o capacitate extinsă de apărare antirachetă balistică (BMD), cu scopul de a îndeplini misiunea primordială a NATO, aceea de descurajare și apărare a țărilor aliate.
În acest context, mai observă sursa citată, citând NATO, în ultimul deceniu, aliații și-au exprimat permanent îngrijorarea cu privire la intensificarea testelor de rachete efectuate de Iran, precum și la raza de acțiune și precizia rachetelor balistice ale acestei țări.
Trebuie precizat că BMD se bazează pe contribuții naționale voluntare, inclusiv interceptori și senzori finanțați la nivel național, dar și acorduri de găzduire. În egală măsură, se bazează pe infrastructura sistemelor de comandă și control furnizată prin Programul BMD NATO, care este finanțat în comun de toți aliații.
Iată contribuțiile naționale la sistemul NATO de apărare antirachetă balistică (BMD):
În anul 2024, sistemul BMD NATO a fost finalizat prin operaționalizarea bazei americane de apărare aeriană aflată în nordul Poloniei. Aceasta a fost gândită special pentru a detecta şi intercepta atacurile cu rachete balistice.
Vorbind în marja summitului NATO de la Washington din 2024, secretarul genaral al alianţei la acea vreme, Jens Stoltenberg (foto), preciza că disponibilitatea bazei este un pas semnificativ pentru securitatea transatlantică în faţa unei eventuale ameninţări reprezentată de rachetele balistice.
„Ca o alianţă defensivă, nu putem ignora această ameninţare. Apărarea antirachetă este un element esenţial pentru sarcina principală a NATO de apărare colectivă”, a adăugat oficialul. Acesta a mai precizat că rachetele balistice au fost utilizate pe scară largă în conflictele din Ucraina şi Orientul Mijlociu.
De reținut că approximativ 200 de militari sunt staţionaţi la cele două situri de interceptare din Polonia şi România.
