Mondialele de gimnastică artistică din Indonezia au la start doar 4 sportive din România

Delegația tricoloră va trimite 4 sportive la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta (Indonezia), care vor avea loc în perioada 19-25 octombrie.

Vor fi prezenți acolo 501 de gimnaști din 82 de ţări, conform federației internaționale, care a anunțat că se vor acorda medalii doar în probe individuale, nu şi pe echipe.

Cele patru gimanste din România sunt Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Ella Oprea Crețu.

Delegația va fi însoțită de antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroșan și Florin Cotuțiu, de arbitrele Liliana Cosma și Daniela Trandafir, de kinetoterapeuții Foti Tona și Răzvan Spirescu. Șeful delegației este președintele FRG, Ioan Silviu Suciu.

România va fi prezentă doar în întrecerea feminină şi va evolua în subdiviziunea a 6-a, din care vor mai face parte Mongolia, Costa Rica, Letonia, Egipt, Suedia, Belgia şi Australia.

10 subdiviziuni la feminin

Gimnastele tricolore vor intra în concurs în 21 octombrie, de la ora 09.30 (ora României), şi vor evolua, în ordine, la bârnă, sol, sărituri şi paralele.

La înregistrarea provizorie pentru Campionatul Mondial, din 21 iulie, România a înscris şi şase gimnaşti, însă la definitivarea listei, în 3 august, delegaţia României a apărut doar cu reprezentare în competiţia feminină.

La feminin vor fi 10 subdiviziuni, iar la masculin 8, pentru calificări în finalele pe aparate şi la individual-compus.

România nu a mai reușit să aducă o medalie în țara noastră de la Campionatele Mondiale din 2015, când Marian Drăgulescu câștiga argintul la sărituri, iar Larisa Iordache bronzul la individual compus, la Glasgow.