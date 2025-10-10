Cum arată acum Cătălina PONOR, la 8 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut!

La 8 după ce s-a retras definitiv din lumea gimnasticii, Cătălina Ponor, una dintre cele mai iubite sportive din România trăieste acum o viață liniștită alături de familia ei la Constanța. Fosta campioană olimpică s-a transformat complet, fiind dedicată total soțului ei și celor doi copii ai cuplului.

Timpul a trecut, iar Cătălina Ponor, fosta gimnastă care a scris istorie pentru România, este acum de nerecunoscut la opt ani de când s-a retras definitiv din sportul care a consacrat-o.

După o carieră care s-a întins pe durata a 26 de ani, marea campioană olimpică a decis să pună „getele-n cui” în 2017, la vârsta de 30 de ani și de atunci și-a schimbat radicat stilul de viață.

Sportiva, acum în vârsta de 36 de ani, s-a dedicat total vieții de familie. Cătălina trăiește la Constanța alături de soțul ei, Bogdan Jianu și de cei doi copii ai lor. Cei doi s-au cunoscut în 2018, la scurt timp după ce s-a despărțit de artista Julia Chelaru, iar în 2022 și-au oficializat relația printr-o căsătorie civilă.

Cătălina Ponor, de nerecunoscut pentru fanii gimnasticii

După renunțarea la antrenamentele solicitante și la disciplina strictă a gimnasticii, corpul fostei sportive a suferit transformări vizibile. Cele două sarcini și lipsa ritmului intens de pregătire și-au pus amprenta asupra siluetei sale.

Cătălina nu mai are condiția fizică impecabilă din perioada competițională, însă radiază de fericire alături de familia sa. Prietenii și fanii o descriu ca fiind „o femeie împlinită și echilibrată”, care a ales să-și trăiască viața departe de lumina reflectoarelor.

Retragerea Cătălinei Ponor a fost anunțată oficial în 2017, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

„Și așa am încheiat o carieră de 26 de ani. Mulțumesc domnul Lucian Sandu pentru faptul că ați fost lângă mine timp de 15 ani și ați rămas până la final fără să mă dezamăgiți. Mulțumesc tuturor celor care ați stat alături de mine și pentru toată încurajarea și suportul acordat!”, scria atunci gimnasta.

Anunțul venea după ce sportiva cucerise trei medalii – două de aur și una de argint – la o gală internațională desfășurată în Mexic, unde publicul a aplaudat-o minute în șir.

Un palmares impresionant

Cătălina Ponor rămâne una dintre cele mai titrate gimnaste din istoria României. De-a lungul carierei sale, Ponor a adunat 5 medalii olimpice, dintre care 3 din aur, una de argint și una de bronz, 5 medalii mondiale și 13 medalii europene.

Ultima sa mare performanță a fost aurul european câștigat la bârnă, în 2017, la Cluj-Napoca – un moment care a emoționat întreaga țară.