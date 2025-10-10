Prima pagină » Sport » Cum arată acum Cătălina PONOR, la 8 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut!

Cum arată acum Cătălina PONOR, la 8 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut!

Mihai Tănase
10 oct. 2025, 10:19, Sport
Cum arată acum Cătălina PONOR, la 8 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut!
Galerie Foto 20
Cătălina Ponor - Foto: Facebook

La 8 după ce s-a retras definitiv din lumea gimnasticii, Cătălina Ponor, una dintre cele mai iubite sportive din România trăieste acum o viață liniștită alături de familia ei la Constanța. Fosta campioană olimpică s-a transformat complet, fiind dedicată total soțului ei și celor doi copii ai cuplului.

Timpul a trecut, iar Cătălina Ponor, fosta gimnastă care a scris istorie pentru România, este acum de nerecunoscut la opt ani de când s-a retras definitiv din sportul care a consacrat-o.

După o carieră care s-a întins pe durata a 26 de ani, marea campioană olimpică a decis să pună „getele-n cui” în 2017, la vârsta de 30 de ani și de atunci și-a schimbat radicat stilul de viață.

Sportiva, acum în vârsta de 36 de ani, s-a dedicat total vieții de familie. Cătălina trăiește la Constanța alături de soțul ei, Bogdan Jianu și de cei doi copii ai lor. Cei doi s-au cunoscut în 2018, la scurt timp după ce s-a despărțit de artista Julia Chelaru, iar în 2022 și-au oficializat relația printr-o căsătorie civilă.

Cătălina Ponor - Foto: Facebook

Cătălina Ponor – Foto: Facebook

Cătălina Ponor, de nerecunoscut pentru fanii gimnasticii

După renunțarea la antrenamentele solicitante și la disciplina strictă a gimnasticii, corpul fostei sportive a suferit transformări vizibile. Cele două sarcini și lipsa ritmului intens de pregătire și-au pus amprenta asupra siluetei sale.

Cătălina Ponor - Foto: Facebook

Cătălina Ponor – Foto: Facebook

Cătălina nu mai are condiția fizică impecabilă din perioada competițională, însă radiază de fericire alături de familia sa. Prietenii și fanii o descriu ca fiind „o femeie împlinită și echilibrată”, care a ales să-și trăiască viața departe de lumina reflectoarelor.

Retragerea Cătălinei Ponor a fost anunțată oficial în 2017, printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

„Și așa am încheiat o carieră de 26 de ani. Mulțumesc domnul Lucian Sandu pentru faptul că ați fost lângă mine timp de 15 ani și ați rămas până la final fără să mă dezamăgiți. Mulțumesc tuturor celor care ați stat alături de mine și pentru toată încurajarea și suportul acordat!”, scria atunci gimnasta.

Anunțul venea după ce sportiva cucerise trei medalii – două de aur și una de argint – la o gală internațională desfășurată în Mexic, unde publicul a aplaudat-o minute în șir.

Un palmares impresionant

Cătălina Ponor rămâne una dintre cele mai titrate gimnaste din istoria României. De-a lungul carierei sale, Ponor a adunat 5 medalii olimpice, dintre care 3 din aur, una de argint și una de bronz, 5 medalii mondiale și 13 medalii europene.

Ultima sa mare performanță a fost aurul european câștigat la bârnă, în 2017, la Cluj-Napoca – un moment care a emoționat întreaga țară.

Mediafax
Cutremur de magnitudinea 7,4 lovește Mindanao, Filipine. A fost emis avertisment de tsunami
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Prima reacție a lui Leonard Doroftei, după tragedia care a lovit lumea boxului: „A plecat prea devreme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Dragnea lansează un scenariu apocaliptic: România, acaparată și aruncată în război
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Doina Teodoru, surprinsă în prezența unui alt bucătar! Cine este bărbatul celebru care o face să zâmbească după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu Ahmed după date-ul cu Veronica? Toată lumea a observat același lucru la concurentul din Casa Iubirii. A RECUNOSCUT și el "Sunt așa supărat". A încercat să ASCUNDĂ, dar n-a reușit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
O teorie a conspirației spune că toate instrumentele muzicale sunt acordate greșit
ACTUALITATE Premieră pe un șantier din România. Autostrada Transilvaniei va transmite live activitatea din teren, cu camere video activate de panouri solare
12:08
Premieră pe un șantier din România. Autostrada Transilvaniei va transmite live activitatea din teren, cu camere video activate de panouri solare
ULTIMA ORĂ 🚨 Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția
12:02
🚨 Donald Trump NU a câștigat Premiul Nobel pentru pace. Maria Corina Machado este cea care primește distincția
COMUNICAT Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
11:59
Goodyear intră în sezonul rece cu o veste excelentă: UltraGrip Performance 3 a fost desemnată cea mai performantă anvelopă de iarnă în testele ADAC
EXTERNE Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace
11:47
Washington Post, pledoarie pentru Trump: De ce MERITĂ Premiul Nobel pentru Pace
ACTUALITATE Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor
11:47
Parcările din Oradea, vandalizate după concedierile lui Bolojan. Reparațiile, de câteva ori mai SCUMPE decât salariile paznicilor
ACTUALITATE Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
11:32
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la PREȘEDINȚIA ROMÂNIEI”
ULTIMA ORĂ La congresul UDMR s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas în poziție de drepți lângă Viktor Orban. Nicușor Dan nu a mai participat
La congresul UDMR s-a intonat imnul Ținutului Secuiesc. Grindeanu a ieșit din sală, Bolojan a rămas în poziție de drepți lângă Viktor Orban. Nicușor Dan nu a mai participat
ACTUALITATE Ministerul Mediului arată că în România au căzut „precipitații record”. 140 l/mp în București, iar la Giurgiu, s-a ajuns la aproape 200 l/mp
Ministerul Mediului arată că în România au căzut „precipitații record”. 140 l/mp în București, iar la Giurgiu, s-a ajuns la aproape 200 l/mp
ACTUALITATE Milionarul american care l-a susținut pe Călin Georgescu vrea să facă un aeroport în București. Investiția, 2,5 mld. euro
Milionarul american care l-a susținut pe Călin Georgescu vrea să facă un aeroport în București. Investiția, 2,5 mld. euro
ACTUALITATE Lavinia Betea: „Cum s-a scris destinul lui Iliescu: Fiu de ilegaliști, student model și viitor președinte al Tineretului Român”
Lavinia Betea: „Cum s-a scris destinul lui Iliescu: Fiu de ilegaliști, student model și viitor președinte al Tineretului Român”
Sari la bara de unelte