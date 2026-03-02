Prima pagină » Actualitate » Schimbări la vârful Justiției. Radu Marinescu propune noii șefi pentru Parchetul General, DNA și DIICOT. Cine se află pe lista ministrului

Schimbări la vârful Justiției. Radu Marinescu propune noii șefi pentru Parchetul General, DNA și DIICOT. Cine se află pe lista ministrului

Bianca Dogaru
02 mart. 2026, 17:15, Actualitate
Schimbări la vârful Justiției. Radu Marinescu propune noii șefi pentru Parchetul General, DNA și DIICOT. Cine se află pe lista ministrului

Potrivit Mediafax, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat oficial lista procurorilor selectați pentru a conduce cele mai importante instituții de parchet din România. Propunerile urmează să parcurgă etapele de avizare la Consiliul Superior al Magistraturii înainte ca decizia finală să ajungă pe masa președintelui Nicușor Dan.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat nominalizările pentru conducerile marilor parchete:

Parchetul General:

  • Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, a fost propusă Procuror General al României
  • Marius Voineag, actualul șef DNA, a fost propus adjunct al Procurorului General

Direcția Națională Anticorupție

  • Viorel Cerbu, un veteran al instituției, actual adjunct DNA, a fost propus procuror șef al DNA
  • Mihai Prună, șeful DNA Pitești, a fost propus adjunct al DNA
  • Marinela Mincă, șefa secției judiciare a DNA, a fost propusă adjunct al DNA

DIICOT

  • Codrin Miron, actualul șef al DIICOT Timișoara, a fost propus procuror șef al DIICOT
  • Alex Florența, actualul Procuror General al României, a fost propus adjunct al DIICOT
  • Julien Iacobici, de la parchetul Curții de Apel Constanța, a fost propus adjunct DIICOT

Următorul pas important este avizul consultativ din partea Secției pentru procurori a CSM, care are la dispoziție 30 de zile pentru a analiza candidaturile. Ulterior, ministrul Justiției trimite propunerile către președintele Nicușor Dan, care poate semna decretele de numire sau poate refuza motivat propunerile primite.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
Cancan.ro
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Dragostea după 50 de ani: cum se rescrie romantismul în a doua jumătate a vieții
RĂZBOI Baza militară de la Deveselu este la nivel de alertă „BRAVO”: „Amenințare crescută și previzibilă de terorism”
18:30
Baza militară de la Deveselu este la nivel de alertă „BRAVO”: „Amenințare crescută și previzibilă de terorism”
FLASH NEWS Președintele SUA avertizează că urmează un val de lovituri în Iran. „Îi vom zdrobi. Avem cea mai puternică armată din lume”
18:29
Președintele SUA avertizează că urmează un val de lovituri în Iran. „Îi vom zdrobi. Avem cea mai puternică armată din lume”
RĂZBOI Putin a discutat cu greii Orientului Mijlociu. Liderul de la Kremlin se oferă să ajute la stabilizarea situației din regiune
18:06
Putin a discutat cu greii Orientului Mijlociu. Liderul de la Kremlin se oferă să ajute la stabilizarea situației din regiune
TURISM Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Unde să te cazezi 7 nopți în Europa, potrivit specialiștilor în turism
17:59
Cele mai ieftine destinații de Paște, în 2026. Unde să te cazezi 7 nopți în Europa, potrivit specialiștilor în turism
DECES Soția ayatollahului Khamenei a murit din cauza rănilor suferite în bombardamentele israeliene
17:59
Soția ayatollahului Khamenei a murit din cauza rănilor suferite în bombardamentele israeliene
ECONOMIE O platformă celebră de investiții atrage atenția: Bitcoin a înregistrat cinci luni consecutive de pierderi și o scădere cu 48% față de maximul istoric
17:41
O platformă celebră de investiții atrage atenția: Bitcoin a înregistrat cinci luni consecutive de pierderi și o scădere cu 48% față de maximul istoric

Cele mai noi

Trimite acest link pe