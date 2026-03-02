Schimbări la vârful Justiției. Radu Marinescu propune noii șefi pentru Parchetul General, DNA și DIICOT. Cine se află pe lista ministrului

Potrivit Mediafax, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat oficial lista procurorilor selectați pentru a conduce cele mai importante instituții de parchet din România. Propunerile urmează să parcurgă etapele de avizare la Consiliul Superior al Magistraturii înainte ca decizia finală să ajungă pe masa președintelui Nicușor Dan.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat nominalizările pentru conducerile marilor parchete:
Parchetul General:
Direcția Națională Anticorupție
DIICOT
Următorul pas important este avizul consultativ din partea Secției pentru procurori a CSM, care are la dispoziție 30 de zile pentru a analiza candidaturile. Ulterior, ministrul Justiției trimite propunerile către președintele Nicușor Dan, care poate semna decretele de numire sau poate refuza motivat propunerile primite.
