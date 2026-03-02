Schimbări la vârful Justiției. Radu Marinescu propune noii șefi pentru Parchetul General, DNA și DIICOT. Cine se află pe lista ministrului

Potrivit Mediafax, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat oficial lista procurorilor selectați pentru a conduce cele mai importante instituții de parchet din România. Propunerile urmează să parcurgă etapele de avizare la Consiliul Superior al Magistraturii înainte ca decizia finală să ajungă pe masa președintelui Nicușor Dan.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat nominalizările pentru conducerile marilor parchete:

Parchetul General:

Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, a fost propusă Procuror General al României

Marius Voineag, actualul șef DNA, a fost propus adjunct al Procurorului General

Direcția Națională Anticorupție

Viorel Cerbu, un veteran al instituției, actual adjunct DNA, a fost propus procuror șef al DNA

Mihai Prună, șeful DNA Pitești, a fost propus adjunct al DNA

Marinela Mincă, șefa secției judiciare a DNA, a fost propusă adjunct al DNA

DIICOT

Codrin Miron, actualul șef al DIICOT Timișoara, a fost propus procuror șef al DIICOT

Alex Florența, actualul Procuror General al României, a fost propus adjunct al DIICOT

Julien Iacobici, de la parchetul Curții de Apel Constanța, a fost propus adjunct DIICOT

Următorul pas important este avizul consultativ din partea Secției pentru procurori a CSM, care are la dispoziție 30 de zile pentru a analiza candidaturile. Ulterior, ministrul Justiției trimite propunerile către președintele Nicușor Dan, care poate semna decretele de numire sau poate refuza motivat propunerile primite.

