Invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, Ion Cristoiu și-a exprimat îngrijorarea față de lipsa prelungită din spațiul public a lui Nicușor Dan, într-un context global incendiar, care nu admite pași ezitanți. Invitatul a mai observat că președintele, spre deosebire de predecesorii săi, nu are autoritate față de subalterni.

Ion Cristoiu: Am un președinte care a despărut. După asta, Țoiu. Nu poate să fie ministra de Externe șefa unui grup interministerial.

Cristache: Sau premier, o autoritate ierarhică superioară. Trebuie să fie ori premierul, ori președintele, ori cineva.

Cristoiu: Bun. Eu pun întrebarea: Țoiu beneficiază de informațiile de la servicii ale președintelui?

Cristache: Probabil că da.

Cristoiu: Deci ai nevoie acolo de informații la primă mână. Și colac peste pupă vină unu Muraru, Andrei Muraru. Păi ăla e ambasador, nu înțeleg… Nicușor Dan ăsta n-are minimă autoritate la oamenii lui?

Cristache: Se pare că nu.

Toți oamenii președintelui. ” Aici fiecare face ce vrea”

Cristoiu: Oamenii lui. Te duceai dimineață și după asta puteai să… Domnule Cristache, din 90 am văzut toate administrațiile prezidențiale. Eu n-am pomenit o mai mare bulibășeală. Iliescu avea niște personalități, mai țineți minte? (Iosif) Boda, Corina Crețu, (Victor) Opaschi, Ioan Mircea Pașcu. Niciodată ăia n-au vorbit înaintea președintelui.

Cristache: Corect. Corect.

Cristoiu: Aici fiecare face ce vrea. Țoiu este șefă și am văzut că USR rezultă că ei sunt salvează.

Cristache: Da, ei sunt la butoane, salvează tot, salvează…

Cristoiu: Și unde e șeful statului?

Cristache: Și împreună cu Bolojan. Da, bă, Bolojan nu e…

Cristoiu: Bolojan e subordonatul ei. Dvs. înțelegeți ceva?

Cristache: ” Nu înțeleg absolut nimic din ce face Nicușor Dan”

Cristache: Nu, de asta v-am întrebat pe dvs. Nu înțeleg absolut nimic din ce face Nicușor Dan. Că au trecut lunile, că se adaptează. Domnule, nu știu, ăsta era un moment, ca multe altele pe care le-a arătat… Că deși, da.

Cristoiu: Că trebuia să dai un semnal, exact.

Cristache: Comanda la mine, cum făcea Băsescu. Mai țineți de criza răpirii jurnaliștilor?Ați înțeles, dai imagine. Proiectezi siguranță, credere, putere, autoritate.

Cristoiu: Este ca la deszăpezire. Când a nins, n-a mai fost nicio autoritate. Întotdeauna e nevoie în lumea de azi… Ați văzut, Macron, toți zic ceva.

