Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu l-a dat dispărut pe Nicușor Dan: ”Avem un președinte care a dispărut/N-am pomenit o mai mare bulibășeală”

Cristoiu l-a dat dispărut pe Nicușor Dan: ”Avem un președinte care a dispărut/N-am pomenit o mai mare bulibășeală”

02 mart. 2026, 17:23, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitatul lui Ionuț Cristache în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, Ion Cristoiu și-a exprimat îngrijorarea față de lipsa prelungită din spațiul public a lui Nicușor Dan, într-un context global incendiar, care nu admite pași ezitanți. Invitatul a mai observat că președintele, spre deosebire de predecesorii săi, nu are autoritate față de subalterni. 

Ion Cristoiu: Am un președinte care a despărut. După asta, Țoiu. Nu poate să fie ministra de Externe șefa unui grup interministerial.

Cristache: Sau premier, o autoritate ierarhică superioară. Trebuie să fie ori premierul, ori președintele, ori cineva.

Cristoiu: Bun. Eu pun întrebarea: Țoiu beneficiază de informațiile de la servicii ale președintelui?

Cristache: Probabil că da.

Cristoiu: Deci ai nevoie acolo de informații la primă mână. Și colac peste pupă vină unu Muraru, Andrei Muraru. Păi ăla e ambasador, nu înțeleg… Nicușor Dan ăsta n-are minimă autoritate la oamenii lui?

Cristache: Se pare că nu.

Toți oamenii președintelui. ”Aici fiecare face ce vrea”

Cristoiu: Oamenii lui. Te duceai dimineață și după asta puteai să… Domnule Cristache, din 90 am văzut toate administrațiile prezidențiale. Eu n-am pomenit o mai mare bulibășeală. Iliescu avea niște personalități, mai țineți minte? (Iosif) Boda, Corina Crețu, (Victor) Opaschi, Ioan Mircea Pașcu. Niciodată ăia n-au vorbit înaintea președintelui.

Cristache: Corect. Corect.

Cristoiu: Aici fiecare face ce vrea. Țoiu este șefă și am văzut că USR rezultă că ei sunt salvează. 

Cristache: Da, ei sunt la butoane, salvează tot, salvează… 

Cristoiu: Și unde e șeful statului?

Cristache: Și împreună cu Bolojan. Da, bă, Bolojan nu e…

Cristoiu: Bolojan e subordonatul ei. Dvs. înțelegeți ceva?

Cristache: ”Nu înțeleg absolut nimic din ce face Nicușor Dan”

Cristache: Nu, de asta v-am întrebat pe dvs. Nu înțeleg absolut nimic din ce face Nicușor Dan. Că au trecut lunile, că se adaptează. Domnule, nu știu, ăsta era un moment, ca multe altele pe care le-a arătat… Că deși, da. 

Cristoiu: Că trebuia să dai un semnal, exact. 

Cristache: Comanda la mine, cum făcea Băsescu. Mai țineți de criza răpirii jurnaliștilor?Ați înțeles, dai imagine. Proiectezi siguranță, credere, putere, autoritate.

Cristoiu: Este ca la deszăpezire. Când a nins, n-a mai fost nicio autoritate. Întotdeauna e nevoie în lumea de azi… Ați văzut, Macron, toți zic ceva.

AUTORUL RECOMANDĂ

Cristoiu: ”Donald Trump confundă lumea cu aragazul pe care face el ciorbă”

Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a promis lucruri pe care nu le poate face pentru români”

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Dumitru Dragomir
17:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Dumitru Dragomir
EXCLUSIV Cristoiu: ”Donald Trump confundă lumea cu aragazul pe care face el ciorbă”
16:16
Cristoiu: ”Donald Trump confundă lumea cu aragazul pe care face el ciorbă”
EXCLUSIV Ioana Bercean, expert în Orientul Mijlociu: “Între SUA și Israel e mai mult decât o alianță/În Orientul Mijlociu e război total“
15:54
Ioana Bercean, expert în Orientul Mijlociu: “Între SUA și Israel e mai mult decât o alianță/În Orientul Mijlociu e război total“
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
16:51, 26 Feb 2026
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Cum se perpetuează la nesfârșit puterea. Tucă: De-aia lor nu le pasă, pentru că au sistemul în spate/Nicușor e prizonierul lui
14:14, 25 Feb 2026
Cum se perpetuează la nesfârșit puterea. Tucă: De-aia lor nu le pasă, pentru că au sistemul în spate/Nicușor e prizonierul lui
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
Cancan.ro
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Dragostea după 50 de ani: cum se rescrie romantismul în a doua jumătate a vieții

Cele mai noi

Trimite acest link pe