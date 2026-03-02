Traian Băsescu avertizează asupra mizei războiului din Iran: „Dacă SUA ratează obiectivul de a deposeda Iranul de armă nucleară, devine de neoprit”

Traian Băsescu a declarat la DIGI24 că Statele Unite nu trebuie să rateze obiectivul de deposeda Iranul de arme nucleară, altfel Teheranul va deveni „de neoprit” ca element agresor în regiune. O altă țintă, la fel de importantă, este răsturnarea regimului de la Teheran, a mai subliniat fostul președinte

„E foarte greu să exprimăm timpul necesar pentru atingerea obicetivelor pentru a face din Iran o țară să nu mai fie agresorul regional. Două obiective trebuie atinse, schimbarea regimului și anihilarea Iranului ca putere nucleară.

Nu mai există variantă de dat înapoi indiferent de costurile economice. Dacă se ratează obiectivul de a deposeda Iranul de armă nucleară, Iranul e de neoprit, un război de astfel de dimensiuni nu va mai face nimeni”, a declarat Traian Băsescu.

FOTO: Mediafax

