O platformă celebră de investiții atrage atenția: Bitcoin a înregistrat cinci luni consecutive de pierderi și o scădere cu 48% față de maximul istoric

Bitcoin a încheiat luna februarie în coborâre cu 15% și a înregistrat 5 luni consecutive de pierderi și o scădere de 48%, față de maximul istoric de 126.500 de dolari atins în octombrie 2025, conform unei analize realizate de platforma de investiții eToro. De asemenea, 2026 este primul an în istoria criptomonedei când lunile ianuarie și februarie s-au încheiat cu scăderi consecutive.

Simon Peters, analist al platformei de investiții pentru piața criptoactivelor, avertizează că luna aceasta a început cu stângul pentru Bitcoin, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au declanșat o fugă de active riscante. De asemenea, specialistul subliniază că dacă această lună se va încheia tot cu scăderi, ar fi a doua oară în istoria Bitcoin când moneda înregistrează șase luni consecutive de pierderi.

„Martie a început deja cu stângul, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu, care au declanșat o fugă de activele riscante. Dacă martie se va încheia, de asemenea, cu o scădere, aceasta ar marca șase luni consecutive de scăderi și ar fi a doua oară când acest lucru se întâmplă în istoria bitcoin. Privind în perspectivă către această săptămână, pe lângă monitorizarea evoluțiilor dintre SUA și Iran, avem o serie de date economice din SUA – datele PMI (indexul managerilor de achiziții) oferite de ISM pentru sectorul manufacturier și servicii, datele ADP privind variația ocupării forței de muncă și «cele mai importante», salariile din sectorul non-agricol și rata șomajului”.

Bitcoin a intrat în prima săptămână a lunii martie într-o stare de fluctuație, pe măsură ce tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au escaladat. Cea mai mare criptomonedă din lume a scăzut la un moment dat la aproape 63.000 de dolari, înainte de a reveni la nivelul actual. Ultimele cifre arată că valoarea criptomonedei este în ușoară creștere, față de nivelul atins la sfârșitul săptămânii trecute. Moneda este cotată la aproximativ 68,419 dolari, iar nivelul actual este peste cel atins în urmă cu o săptămână, atunci când bitcoin atingea vârfuri de 64.852 dolari.

