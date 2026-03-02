Emmanuel Macron a anunțat, luni, că va „ordona creșterea numărului de ogive nucleare” deținute de Franța. Președintele a specificat, de asemenea, că Franța nu va mai dezvălui numărul exact al acestora și că nu este vorba despre intrarea într-o cursă a înarmărilor.

„Am cerut creșterea numărului de ogive nucleare”, anunță Emmanuel Macron, care refuză însă să dea „un număr precis“. „Nu vom mai comunica cifrele referitoare la arsenalul nostru nuclear”, insistă șeful statului. „O consolidare a arsenalului nostru este indispensabilă”, adaugă președintele.

Macron a făcut anunțul de pe Île Longue, o peninsulă din departamentul Finistère, regiunea Bretagne. Aceasta este baza submarinelor franceze cu rachete balistice nucleare și, ca atare, unul dintre cele mai secrete și puternic apărate locuri din Franța.

„Într-o perioadă în care certitudinile se clatină și adversarii devin mai îndrăzneți, descurajarea trebuie să rămână un element intangibil al Franței”, a transmis președintele de la baza militară Île Longue din Brest. „Nu este vorba despre intrarea într-o cursă a înarmărilor. Aceasta nu a fost niciodată doctrina noastră”, clarifică el.

Pentru Emmanuel Macron, Franța intră într-o nouă etapă, cea a „descurajării (nucleare) avansate”, care este o „abordare progresivă”.

„Descurajarea noastră este robustă și eficientă; toți cei care ar îndrăzni să atace Franța știu prețul insuportabil pe care ar trebui să-l plătească.”

Pentru a explica această schimbare, șeful statului asigură că „lumea se înăsprește, așa cum au demonstrat ultimele ore”.

„Este posibilă o izbucnire a conflictului la frontierele noastre”, observă Emmanuel Macron. „Amenințările nucleare sunt în creștere, se diversifică și sunt interconectate” cu „conflicte intense”, explică Emmanuel Macron. „În calitate de președinte al Republicii, nu voi ezita niciodată să iau deciziile necesare pentru protejarea intereselor noastre vitale”, declară Emmanuel Macron.

Armata franceză va dispune de un nou submarin nuclear, lansator de rachete în 2036

Președintele anunță că viitorul submarin nuclear lansator de rachete „se va numi Invincible”. Acesta trebuie să „navigheze în 2036”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Declarații de ultimă oră. Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii anunță „măsuri de distrugere a capacității Iranului de a lansa rachete, drone”

Belgia a capturat un petrolier care ar aparține „flotei fantomă” a Rusiei cu ajutorul Franței. Macron se felicită pentru „o lovitură dură“