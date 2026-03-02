Prima pagină » Actualitate » Diana Buzoianu: „Barajul Mihăileni nu este blocat. Refacem documentația legală”

Diana Buzoianu: „Barajul Mihăileni nu este blocat. Refacem documentația legală”

Nicolae Oprea
02 mart. 2026, 17:49, Actualitate
Diana Buzoianu: „Barajul Mihăileni nu este blocat. Refacem documentația legală”
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, (Foto - ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO)

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, luni, că barajul Mihăileni este funcțional și continuă să oprească viiturile, în ciuda anulării în instanță a unui aviz emis în 1987. Oficialul susține că proiectul va merge mai departe cu documentație refăcută complet și cu respectarea strictă a legii, potrivit Mediafax.

Diana Buzoianu,a susținut un discurs în care a respins acuzațiile potrivit cărora barajul Mihăileni ar fi blocat și a vorbit despre necesitatea consolidării juridice a proiectelor de infrastructură critică.

„O minciună repetată obsesiv nu devine adevăr. Nu suntem în fața unei crize surpriză și nici a unui conflict politic. Toți ne dorim ca acest baraj să fie funcțional”, a declarat Diana Buzoianu.

„Nu Ministerul Mediului a anulat avizul, ci o instanță”

Ministra a precizat că, în prezent, la Mihăileni se desfășoară lucrări conexe, pentru care avizele au fost emise în 2024 și 2025 și care nu au făcut obiectul litigiului.

Un punct central al discursului a vizat anularea în instanță a unui aviz emis în 1987, document pe care ministra l-a considerat „vulnerabil juridic”.

„Nu Ministerul Mediului a anulat avizul, ci o instanță. A spune că este o surpriză că un aviz din 1987 este vulnerabil în 2026 este cel puțin o manipulare”, a afirmat aceasta.

Potrivit acesteia, corpul barajului este finalizat din 2022 și și-a dovedit deja eficiența.

În 2024 și 2025, acumularea ar fi oprit viituri în volum de 5,5 milioane de metri cubi de apă și ar fi protejat aproximativ 17.000 de persoane. „A spune că rolul de oprire a inundațiilor este blocat este o minciună”, a subliniat Buzoianu.

