Norbert Maior conduce autoritar după prima zi din Raliul Harghitei

Fostul vicecampion mondial WRC de juniori, Norbert Maior, este liderul Raliului Harghitei, după primele 9 probe speciale și parcurgerea a peste 80% din kilometrii programați pentru a doua etapă a sezonului.

La prima cursă din 2026 pentru frații Norbert Maior și Francesca Maior, cei doi au preluat controlul pe asfaltul din Harghita încă de pe primii kilometri.

Echipajul de la Napoca Rally Academy s-a impus în 5 dintre cele 9 probe speciale de sâmbătă, inclusiv în superspeciala din Odorheiu Secuiesc.

„Ne-am bucurat de motorsport și chiar am simțit lipsa curselor în această perioadă. Sper să putem continua în acest ritm și mâine”, a declarat pilotul care are în palmares un titlu de campion european și unul de vicecampion mondial, ambele la juniori.

Cu 26 de kilometri rămași de parcurs duminică, Maior, care se află la bordul unui model Citroën C3 Rally2, are un timp de 47:27.4, fiind mai rapid cu 16,3 secunde decât colegul său de club, campionul Simone Tempestini.

De altfel, acesta din urmă a fost și cel care a câștigat celelalte patru probe de sâmbătă. Alături de Carmen Poenaru, Tempestini pilotează un Porsche 997 GT3 RGT.

Podiumul general din Harghita este completat de Raul Badiu și Rareș Fetean, reveniți în competiții după doi ani. Cei doi se află la 59,3 secunde în urma echipajului lider.

Două probe speciale duminică

Câștigătorul primei etape din acest sezon, din Maramureș, Andrei Gîrtofan, este al patrulea în acest moment, la un minut și 11,7 secunde în spatele lui Maior.

Duminică sunt programate ultimele două probe speciale, Păuleni și Lutița, Raliul Harghitei urmând să se încheie după-amiază, odată cu ceremonia de premiere. Un total de 55 de echipaje sunt înscrise la această etapă din Campionatul Național de Raliuri.

