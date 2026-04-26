CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Universitatea Cluj, într-un meci contând pentru etapa a şasea din play-off-ul Superligii.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Andrei Cordea (70 – din 11 metri), după un henț comis de fundașul croat Dino Mikanovic la șutul lui Mario Camora.

CFR Cluj, locul 3 în Superliga după 1-0 cu Universitatea Cluj! Am fost primii la minge”

CFR are două victorii și un egal în ultimele trei etape. Clujenii au pierdut ultimele două meciuri de campionat, ambele în deplasare

„Am fost primii la minge. Nu am rezolvat atacurile în superioritate, dar iar mă întorc la tradiția clubului, e ceva în aer aici. Ai 1-0, ai ocazii de 2-0, în final ajung mingile prin careu. Dar se termină 1-0, pentru că așa e clubul, e ceva în aer aici.

Lucrăm superioritățile, atacurile și nu ne ducem la 2-0, să putem sta liniștiți. Ăsta e singurul lucru care mă nemulțumește. U Cluj fără Lukic devine o echipă normală. El i-a dus în poziția asta, e cel mai important jucător de la ei.

Se pot întâmpla multe, se termină luna aprilie și suntem cea mai bună echipă din România în acest an calendaristic, în 2026. Am plecat de la -19 când am venit aici, Rapid și Botoșani aveau 19 puncte în plus. Acum, e incredibil, suntem la două puncte de lider!

Se pot întâmpla multe. Printr-o conjunctură favorabilă, dacă aveam 1% șanse să fim campioni înainte de meci, acum avem 10-15% șanse să luăm titlul”, a declarat Pancu la Prima Sport.

„Fondul de oboseală e motivul, dar e greu fără Lukic, ține de minge, ajută echipa, ține mingea sus. Am încercat și cu Gheorghiță, cu Trică, dar nu e ușor. El e atacantul nostru, el termină fazele. Ăsta e principalul motiv pentru care am pierdut.

A fost al treilea meci într-o săptămână, nu e ușor. Am jucat 3 meciuri, nu suntem Barcelona. E normal să ai probleme în al treilea meci, am jucat și fără cel mai important jucător. A făcut încălzirea, a simțit ceva și a trebuit să-l schimbăm de pe foaie.

Sunt dezamăgit de rezultat, dar nu pot să reproșez nimic echipei. Ne-au dus pe primul loc, sunt în finala Cupei, ce pot să reproșez jucătorilor? A fost al treilea meci într-o săptămână”, a afirmat Bergodi.

Universitatea Cluj rămâne lider

Formația de pe Someș are 39 de puncte şi este lider cel puţin până duminică. Universitatea Craiova e pe locul 2, cu 39 de puncte, iar CFR e a treia, cu 37 de puncte.

CFR CLUJ: M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar (Djokovic 79), T. Keita – Korenica (M. Ilie 87), Păun (Cordea 62), Biliboc (Şfaiţ 87) – Alibek Aliev (Zahovic 62). Antrenor Daniel Pancu

U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – O. Mendy, Bic, Drammeh (Fabry 79) – Macalou (Stanojev 57), A. Gheorghiţă (Nistor 56), El Sawy (A. Trică 46). Antrenor Cristiano Bergodi

