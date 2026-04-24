Prima pagină » Sport » Simone Tempestini mizează pe revanșă în Raliul Harghitei

Cel mai titrat pilot român al tuturor timpurilor, Simone Tempestini, revine la startul Raliului Harghitei și este decis să obțină victoria pe traseul unde s-a impus deja de șase ori, începând cu 2016.

Un total de 55 de echipaje, inclusiv internaționale, vor concura în acest weekend la a doua etapă din Campionatul Național de Raliuri, care are loc pe asfaltul din jurul Odorheiului Secuiesc. În total, 11 probe speciale, însumând 119 kilometri, sunt programate să se desfășoare sâmbătă și duminică.

Cu un record de victorii în Harghita, Tempestini va concura pe modelul Porsche 997 GT3 RGT alături de copilotul Carmen Poenaru, alături de care a devenit campion anul trecut pentru a zecea oară în carieră.

Acesta va avea parte din nou de o concurență puternică, deoarece nu mai puțin de 13 modele Rally2 sunt înscrise pe lista de start, iar printre cei care revin în competiție se numără Norbert Maior și Raul Badiu, doi dintre cei mai bine cotați piloți ai noii generații. De asemenea, liderul interimar al campionatului și învingătorul din 2025, Andrei Gîrtofan, este gata de competiție.

„Raliul Harghitei rămâne una dintre etapele mele preferate din campionat. Din păcate, anul trecut, am ratat victoria, dar abia așteptăm să fim din nou pe probe. Va fi o luptă interesantă pentru victorie”, a declarat Tempestini înainte de start.

Pilotul de la Napoca Rally Academy a strâns șase victorii între 2016 și 2022 în Harghita, deținând recordul de succese pe asfaltul de aici. De altfel, și anul trecut a fost lider până pe a opta probă specială, când două pene de cauciuc l-au coborât pe locul secund.

Raliul Harghitei va debuta vineri seară cu prezentarea oficială a celor 55 de echipaje, iar sâmbătă dimineață va avea loc prima probă specială. Etapa se va încheia duminică după-amiază cu ceremonia de premiere.

SPORT Biletele pentru finala Cupei Mondiale din New Jersey, puse la vânzare la prețul de 1,9 milioane de euro fiecare. Suporterii, furioși pe FIFA
20:00
Biletele pentru finala Cupei Mondiale din New Jersey, puse la vânzare la prețul de 1,9 milioane de euro fiecare. Suporterii, furioși pe FIFA
SPORT Filipe Coelho e CRITICAT de Șumudică, deși Craiova s-a calificat în finala Cupei României. Ce-i reproșează
18:23
Filipe Coelho e CRITICAT de Șumudică, deși Craiova s-a calificat în finala Cupei României. Ce-i reproșează
SPORT Eliza Samara le-a dat colegilor test de CULTURĂ britanică înaintea Mondialului de la Londra. „M-au surprins”
17:53
Eliza Samara le-a dat colegilor test de CULTURĂ britanică înaintea Mondialului de la Londra. „M-au surprins”
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Corvinul Hunedoara, sâmbătă, 25 aprilie 2026, de la ora 13:00
16:09
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Corvinul Hunedoara, sâmbătă, 25 aprilie 2026, de la ora 13:00
SPORT Zeljko Kopic, după ce Armstrong a ratat de la 11 metri în semifinala cu Universitatea Craiova: „Dacă aș face din nou lista…”
07:45
Zeljko Kopic, după ce Armstrong a ratat de la 11 metri în semifinala cu Universitatea Craiova: „Dacă aș face din nou lista…”
SPORT Dinamovistul Kennedy Boateng, anunț despre viitorul său, după eliminarea din Cupa României: „Nu este o problemă, am oferte multe”
07:15
Dinamovistul Kennedy Boateng, anunț despre viitorul său, după eliminarea din Cupa României: „Nu este o problemă, am oferte multe”
Mediafax
Ce sunt, de fapt, cuburile-concentrat pentru supă și de ce mulți experți spun că sunt nesănătoase
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Cancan.ro
Ramona Olaru și Steve Ant s-au despărțit! SEMNELE care prevesteau ruptura
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Mediafax
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Cancan.ro
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Ce se întâmplă doctore
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Pentru prima dată, marginea discului Căii Lactee a fost dezvăluit
NEWS ALERT George Simion, nou atac la adresa lui Nicuşor Dan: ”Nu ştiu dacă e sănătos la cap” / ”Paraplegia acestui individ costă România”
21:54
George Simion, nou atac la adresa lui Nicuşor Dan: ”Nu ştiu dacă e sănătos la cap” / ”Paraplegia acestui individ costă România”
FINANCIAR Noul clasament mondial: Franța și Germania nu se mai numără printre cele mai bogate țări. Cine e pe primul loc
21:45
Noul clasament mondial: Franța și Germania nu se mai numără printre cele mai bogate țări. Cine e pe primul loc
DIPLOMAȚIE Statele Unite și UE fac front comun în cursa pentru mineralele rare. Occidentul vrea să reducă dependența de China
21:08
Statele Unite și UE fac front comun în cursa pentru mineralele rare. Occidentul vrea să reducă dependența de China
PROTEST Sindicatele din Educație amenință cu proteste, noua lege a salarizării stârnește revoltă: ”Președintele Nicușor Dan alege tăcerea complice”
20:40
Sindicatele din Educație amenință cu proteste, noua lege a salarizării stârnește revoltă: ”Președintele Nicușor Dan alege tăcerea complice”
POLITICĂ Scandalul diplomei de licență a lui Nicușor Dan se mută în Franța. Profesori din Paris sar în apărarea lui și publică un videoclip
20:11
Scandalul diplomei de licență a lui Nicușor Dan se mută în Franța. Profesori din Paris sar în apărarea lui și publică un videoclip
INCIDENT Scandal violent la o stație GPL din București: un taximetrist a înjunghiat un șofer, nemulțumit că acesta ar fi întârziat la alimentare și la casă
20:11
Scandal violent la o stație GPL din București: un taximetrist a înjunghiat un șofer, nemulțumit că acesta ar fi întârziat la alimentare și la casă

