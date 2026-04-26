Imagini cu atacatorul lui Trump. Avea mai multe arme asupra sa. Cine este bărbatul

Imagini cu atacatorul lui Donald Trump. Suspectul avea mai multe arme asupra sa. Conform declarațiilor poliției, Suspectul aflat la Cina Corespondenților care a atacat un punct de control avea mai multe arme.

Înregistrarea video de supraveghere publicată de Donald Trump îl arată pe suspect trecând pe lângă detectoare de metale în timp ce agenții de securitate își scot armele.

Șeful poliției din Washington DC, Jeffery W. Carroll, a declarat că ofițerii au schimbat focuri de armă cu suspectul și că un ofițer al serviciilor secrete americane a fost „lovit în vestă”. Acesta a fost dus la spital și se spune că este „într-o dispoziție bună”.

Suspectul, pe care poliția l-a numit „singurul atacator”, nu a fost lovit de focuri de armă, dar a fost transportat și la spital pentru a fi evaluat.

Bărbatul suspectat că a deschis focul la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, sâmbătă seara, lucra ca profesor și dezvoltator de jocuri video din sudul Californiei, conform înregistrărilor publice, relatează CNN. Citește mai multe AICI.

Amintim că, șapte sau opt focuri de armă au fost auzite la Casa Albă în timpul istoricului eveniment Cina Corespondenților. Trump a fost evacuat de urgență de serviciile secrete și este în siguranță. Un bărbat înarmat a deschis focul la sol, la doar câțiva metri de participanți, în fața sălii de bal a hotelului Washington Hilton.

