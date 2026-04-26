Prima pagină » Actualitate » Cine e bărbatul suspectat că a deschis focul la Cina Corespondenților: a lucrat ca profesor și dezvoltator de jocuri video

Bărbatul suspectat că a deschis focul la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, sâmbătă seara, lucra ca profesor și dezvoltator de jocuri video din sudul Californiei, conform înregistrărilor publice, relatează CNN.

Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, care locuiește în suburbia Torrance din Los Angeles, a fost identificat de forțele de ordine ca fiind bărbatul înarmat care a fost imobilizat în apropierea cinei unde se adunaseră președintele Trump și alți oficiali, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu situația.

Un profil LinkedIn care corespunde numelui și fotografiei sale îl descria ca fiind profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie de pregătire pentru teste și meditații. C2 l-a numit pe Allen „profesorul lunii” al companiei în decembrie 2024, conform postărilor companiei pe rețelele de socializare. Nimeni nu a răspuns la un număr de telefon pentru C2 sâmbătă seara târziu.

Conform profilului său LinkedIn, Allen a absolvit Institutul de Tehnologie din California în 2017 cu o licență în inginerie mecanică și a obținut o diplomă de master în informatică de la Universitatea de Stat din California-Dominguez Hills anul trecut.

Allen a donat 25 de dolari campaniei prezidențiale a Kamalei Harris în octombrie 2024, conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale.

Amintim că, șapte sau opt focuri de armă au fost auzite la Casa Albă în timpul istoricului eveniment Cina Corespondenților. Trump a fost evacuat de urgență de serviciile secrete și este în siguranță. Un bărbat înarmat a deschis focul la sol, la doar câțiva metri de participanți, în fața sălii de bal a hotelului Washington Hilton.

Incident armat la Casa Albă: s-au tras focuri de armă la 50 de metri de președintele Trump. Liderul american, evacuat urgent de Secret Service

Recomandarea video

Mediafax
Unul dintre cei mai bogați spanioli, denunțat de soție că ascunde un tablou de valoare
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA. Acuzațiile aduse de Peter Magyar
Mediafax
Cum va fi vremea duminică: prognoză pe regiuni
Click
Irina Columbeanu, apariție de revistă la New York. La 19 ani, fiica Monicăi Gabor seamănă tot mai mult cu celebra ei mamă
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Ce se întâmplă doctore
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis de conducere în afara localității? Cum poți scăpa de amenda de radar?
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Sonda spațială TESS a NASA a descoperit un sistem ciudat de exoplanete

