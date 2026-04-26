Ion Cristoiu: „Nu înțeleg ce lider european ar putea fi preocupat de problema politică din România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre situația politică și despre modul în care sunt puse întrebările în spațiul public. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show

„Reuniunea asta informală din Cipru e dramatică. Are niște probleme foarte mari privind carburanții. Pe cine preocupă și cine e responsabil?” , întreabă retoric Cristoiu

Ion Cristoiu spune că unii jurnaliști exagerează și construiesc scenarii fără bază reală. El consideră că liderii europeni nu sunt preocupați de detalii legate de criza politică din România. În opinia sa, la întâlnirile informale, discuțiile sunt scurte și formale. Nu au loc analize serioase despre cine este vinovat de criză.

Ion Cristoiu spune că discuțiile dintre liderii europeni sunt, de multe ori, superficiale. În practică, dialogul este simplu, formal și fără substanță.

Marius Tucă: „Și jaloanele PNRR vor mai fi respectate? V-au întrebat liderii europeni dacă programul SAFE va fi în continuare derulat. Haideți, serios. Propaganda de doi bani.”

Ion Cristoiu: „N-au nicio fantezie. Liderii europeni, în aceste momente, din câte am văzut, au un moment în care pot sta de vorbă. Când dau mâna, zic: «A, ce mai faci?».”