26 Aprilie, calendarul zilei: Jet Li împlinește 63 de ani, Melania Trump 56. 40 de ani de la accidentul nuclear devastator de la Cernobîl

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 26 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jet Li este un actor și maestru al artelor marțiale, recunoscut la nivel mondial pentru stilul său rapid, precis și spectaculos de luptă pe ecran. S-a născut pe 26 aprilie 1963, în Beijing, China, și a început antrenamentul în wushu de la o vârstă foarte fragedă. Înainte de cariera cinematografică, a fost un campion de renume în competițiile de wushu, câștigând multiple titluri naționale. A debutat în film în anii ‘80, devenind rapid o vedetă în cinematografia asiatică prin producții precum Shaolin Temple, care a avut un impact major asupra popularității filmelor cu arte marțiale. Ulterior, a devenit cunoscut internațional prin filme de acțiune precum Fist of Legend, Romeo Must Die și Hero, unde a combinat tehnica de luptă cu o prezență cinematografică elegantă și expresivă. A jucat atât în producții asiatice, cât și la Hollywood, fiind apreciat pentru coregrafiile realiste și pentru disciplina sa fizică excepțională. De-a lungul timpului, s-a implicat și în activități umanitare, fondând organizația “One Foundation”, dedicată ajutorării în caz de dezastre naturale.

Melania Trump este un fost fotomodel și personalitate publică, cunoscută pentru eleganța și discreția sa în spațiul politic și mediatic. S-a născut pe 26 aprilie 1970, în Novo Mesto, și a crescut în Sevnica, înainte de a-și începe cariera internațională în modelling. A activat în industria modei în Europa și apoi în Statele Unite, stabilindu-se la New York, unde și-a continuat cariera. Ulterior, a devenit cunoscută la nivel mondial după căsătoria cu omul de afaceri și politicianul Donald Trump. În timpul primului său mandat de Primă Doamnă, între 2017 și 2021, aceasta s-a concentrat în special pe inițiativa “Be Best”, un program dedicat bunăstării copiilor, siguranței online și combaterii hărțuirii cibernetice. După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, ea și-a reluat rolul de Primă Doamnă, continuând să mențină un profil public relativ discret, dar influent în activitățile oficiale. A atras atenția prin stilul său vestimentar și prezența elegantă la evenimente. Melania Trump rămâne o figură importantă în viața publică americană, asociată atât cu lumea modei, cât și cu scena politică internațională.

În 1986 a avut loc unul dintre cele mai grave accidente nucleare din istorie: dezastrul de la Cernobîl. Incidentul s-a produs pe 26 aprilie la reactorul 4 al centralei nucleare, în apropiere de orașul Pripyat, în timpul unui test de siguranță care a scăpat de sub control. Explozia și incendiul rezultate au eliberat în atmosferă cantități uriașe de materiale radioactive, afectând grav populația locală și mediul înconjurător. Mii de oameni au fost evacuați din zonă, iar efectele radiațiilor au avut consecințe pe termen lung asupra sănătății și ecosistemelor din mai multe țări europene. Accidentul a dus la schimbări majore în politicile de siguranță nucleară la nivel global și rămâne un simbol al riscurilor asociate energiei nucleare atunci când măsurile de siguranță sunt insuficiente sau ignorate.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂121: Marcus Aurelius 🇮🇹♛

🎂1894: Rudolf Hess 🇩🇪

🎂1900: Charles Francis Richter 🇺🇸📏 fizician creatorul scării de mărimi Richter

🎂1930: Oliviu Gherman 🇷🇴🗣

🎂1958: Giancarlo Esposito 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)

🎂1960: Sorin Frunzăverde 🇷🇴🗣

🎂1963: Jet Li 🇨🇳🎬

🎂1965: Kevin James 🇺🇸🎬

🎂1970: Melania Trump 🇺🇸👱🏻‍♀️

🎂1978: Stana Katic 🇨🇦🎬 Quantum of Solace (2008), The Double (2011), Absentia (2017 – 2020)

🎂1980: Jordana Brewster 🇺🇸🎬

🎂1980: Channing Tatum 🇺🇸🎬

🎂1997: Amber Midthunder 🇺🇸🎬 Prey (2022), Novocaine (2025)

Decese 🕯

🕯️2002: Brândușa Prelipceanu 🇷🇴✒️, jurnalistă și traducătoare

🕯️2007: Florea Dumitrache 🇷🇴⚽️

Evenimente📋

📋📝 Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale

Calendar 🗒

🗒1775: Bucovina intră în componența Imperiului Habsburgic

🗒1877: Ca urmare a bombardării orașelor românești de la Dunăre de către artileria turcă, armata română deschide focul asupra Vidinului

🗒1902: S-a înființat „Fotbal Club Timișoara”

🗒1920: La Cluj este înființat primul institut speologic din lume

🗒1931: New York: are loc prima emisiune televizată

🗒1933: S-a înființat Gestapo

🗒1945: A fost adoptată Carta Națiunilor Unite

🗒1964: Tanganika și Zanzibar și-au dat acordul pentru a forma un nou stat, Tanzania

🗒1976: Decernarea premiului „Pomme d’or” al Federației internaționale a ziariștilor și scriitorilor de turism zonei turistice Bucovina

🗒1986: S-a produs accidentul nuclear devastator de la Cernobîl

🗒1992: Regele Mihai efectuează prima vizită în România după 1989

🗒1993: Are loc revenirea la grafia cu litera „â” în loc de „î”, în anumite poziții din cuvânt și la scrierea cu „sunt”, „suntem”, sunteți” în loc de „sînt, sîntem, sînteți”

