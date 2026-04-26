Vitezoman la doar 23 de ani: gonea cu 173 km/h în localitate. Unde l-au prins polițiștii pe șoferul grăbit

La doar 23 de ani, un tânăr șofer a fost prins de polițiști, sâmbătă după-amiaza, în timp ce gonea cu o viteză uluitoare. Mașina lui se deplasa cu 173 de kilometri la oră în localitate.

S-a întâmplat totul în județul Argeș, scrie Mediafax.

Potrivit IPJ Argeș, sâmbătă după-amiaza, polițiștii au prins un tânăr șofer, din Cuca, în vârstă de numai 23 de ani, care conducea un autoturism pe DN 73, pe raza localității Schitu-Golești. El a fost înregistrat de aparatul RADAR cu viteza de 173 de km/h.

Pe tronsonul respectiv, limita legală era de 50 de km/h.

Tânărul a afost amendat cu 1.822,5 lei, iar permisul de conducere a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru patru luni. Șoferului i-a fost eliberată dovadă înlocuitoare, dar fără drept de circulație.

