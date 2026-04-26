Polul zăpezii din România: Care este singurul oraș românesc unde iarna ține 6 luni în fiecare an

Când în aproape toată România a venit primăvara, iar temperaturile din acest weekend trec de 20 de grade Celsius, există un oraș în care iarna ține 6 luni. Și nu doar în 2026, ci în fiecare an. Aici este, de fapt, polul zăpezii de la noi din țară.

Este vorba despre Cavnic, un mic oraș din județul Maramureș.

Microclimatul din Cavnic ține iarna pe loc

La Cavnic, sezonul rece nu durează trei luni, ca în majoritatea regiunilor, ci se întinde pe o perioadă mai lungă, de până la șase luni. Practic, această localitate montană este un punct de atracție pentru turiștii care vor să schieze cât mai mult timp.

Explicația fenomenului este una cât se poate de simplă: orașul din Maramureș are un microclimat unic. Cavnic este așezat într-o depresiune la poalele Munților Gutâi, unde aerul rece rămâne blocat. Se formează, practic, un veritabil „frigider natural”.

Aici, temperaturile rămân scăzute mult mai mult timp decât în zonele din jur. În timp ce în Baia Mare, aflat la doar câțiva kilometri distanță, primăvara se instalează devreme, la Cavnic zăpada persistă, iar stratul depus rămâne stabil.

Datorită acestor condiții, Cavnic este printre puținele destinații din România unde sporturile de iarnă pot fi practicate până târziu în sezon. Sunt ani în care pârtiile de schi rămân funcționale până în aprilie sau chiar la început de mai.

Dar, înainte de a deveni o cunoscută stațiune montană, Cavnic a fost un important centru minier al României. Orașul încă mai poartă urmele acestei istorii industriale, care se îmbină astăzi cu peisajul natural specific Maramureșului.

Declinul mineritului a forțat comunitatea locală să se reinventeze. Astfel, tranziția către turism s-a dovedit o alegere fericită pentru mulți locuitori. În prezent, Cavnic este unul dintre puținele orașe mici din zonă care au reușit să treacă de la industria minieră la turismul montan „all-season”.

Datorită acestui fenomen, prețul imobilelor și al terenurilor a crescut de la an la an, pe fondul unei cereri tot mai ridicate.

