Prima pagină » Sport » Abonații care s-au înregistrat în anumite zile la o platformă de streaming primesc o veste neașteptată: Abonament prelungit cu 5 luni, GRATUIT

18 aug. 2025, 21:38, Sport
Pe 14 august, suporterii au încercat să urmărească returul din turul III al Europa League e în direct la TV pe o platformă de streaming. Partida era dintre FCSB și Drita.

Însă, meciul care a început la ora 21:00, nu a putut fi urmărit de pe niciun dispozitiv din cauza problemelor tehnice: PC, telefon sau televizor.

Este vorba de VOYO, platforma care transmite meciuri de fotbal în direct, emisiuni, spectacole muzicale, dar are și o bibliotecă de filme și seriale.

În urma incidentului de pe 14 august, VOYO le-a prelungit abonamentul tuturor utilizatorilor care s-au abonat pe 21 și 22 iulie, respectiv pe 13 și pe 14 august 2025.

„VOYO apreciază încrederea și loialitatea abonaților săi și răspunde ferm prin măsuri concrete. În urma incidentului din 14 august 2025 asupra platformei VOYO, înaintea și în timpul meciului din turul trei preliminar Europa League, Drita – FCSB, am acționat rapid pentru a asigura accesul abonaților prin redirecționarea transmisiunii pe voyolive.protv.ro și pe PRO ARENA.Pentru a recompensa susținerea comunității noastre de fani, toți utilizatorii care și-au făcut abonament în zilele de 21, 22 iulie și 13, 14 august 2025, în special pentru a urmări meciurile FCSB, vor beneficia automat de o prelungire gratuită a abonamentului cu 5 luni”, potrivit Știrile PRO TV.

FCSB, după ce s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League după partida cu Drita (6-3 la general: 3-2 la București, pe Arena Națională, în tur, și 3-1 la Priștina, în retur).

Joi, FCSB va avea un meci cu Aberdeen, pe Stadionul Pittodrie din Scoția. Partida va fi transmis exclusiv pe platforma VOYO, pe 21 august,  joi seară, de la ora 21:45.

Costul unui abonament lunar la VOYO este 24,49 lei.

