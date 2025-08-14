Prima pagină » Actualitate » Voyo a picat. Drita – FCSB, returul din turul III al Europa League e în direct la TV

Voyo a picat. Drita – FCSB, returul din turul III al Europa League e în direct la TV

14 aug. 2025, 21:24, Actualitate
Voyo a picat. Drita - FCSB, returul din turul III al Europa League e în direct la TV

Cu toate că trebuia să fie transmis de Voyo, numai online, platforma deținută de Pro TV a picat cu câteva minute înainte de startul partidei. Meciul este transmis pe tv, pe Pro arena, deși nu trebuia transmis.

Astfel, meciul care a început la ora 21:00, nu poate fi urmărit pe platforma Voyo de pe niciun dispozitiv: PC, telefon sau televizor.

Pe telefon, aplicația Voyo se deschide după mai bine de un minut de așteptare, dar meniul nu se încarcă. După ceva timp, pe ecran apare mesajul: Ceva nu a funcționat corect. Te rugăm încerci din nou mai târziu”.

Aplicația nu funcționează nici pe TV, acolo unde pe ecran apare mesajul: „O eroare a apărut în timp ce video-ul se încărca”.

În plus, Mai pe unele televizoare mesajul afișat era: Acest conținut nu poate fi redat pe dispozitivul tău. Pentru a te bucura de vizionare, te rugăm folosești un televizor fabricat după anul 2018”. Deși aplicația funcționase până la startul partidei.

Suporterii FCSB care s-au abonat special pe Voyo pentru acest meci au reacționat pe pagina de FCSB a platformei Voyo:

„De 10 minute încerc să intru în aplicație. Exact ce se întâmpla și la primul meci transmis. Cer bani pentru nimic. La fel ca anul trecut, aplicația nu suportă trafic mare. Ați luat bani degeaba și nu ați îmbunătățit nimic. O mare rușine”.

După mai bine de 20 de minute, trustul a decis să mute partida în direct pe Pro Arena și o transmită pe contul de YouTube al aplicației Voyo:

Întâmpinăm unele dificultăți de conectare la platforma online. Echipa noastră lucrează chiar acum pentru a remedia cât mai repede acestă situație. Între timp, pentru a putea urmări, în continuare, meciul Drita – FCSB, puteti accesa acest link sau la PRO Arena”.

Pe unele dispozitive, partida s-a putut vedea începând cu minutul 33, însă la calitate foarte slabă.

