Președintele COSR a comentat despre cazul de suspendare al gimnastei Ana Bărbosu. „Am auzit că are avocații care au reprezentat-o pe Simona Halep”

Președintele COSR a comentat despre cazul de suspendare al gimnastei Ana Bărbosu. „Am auzit că are avocații care au reprezentat-o pe Simona Halep”
Președintele COSR Mihai Covaliu a discutat despre cazul gimnastei Ana-Maria Bărbosu, care riscă doi ani de suspendare.

Gimnasta are trei abateri de la regulamentul antidoping, dar ar putea reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Avocații care o vor reprezenta pe Ana-Maria Bărbosu sunt de la Stanford University din Statele Unite ale Americii, unde gimansta are bursă.

Președintele COSR a comentat despre cazul Ana Bărbosu

ITA a cerut o suspendare de doi ani pentru încălcarea regulamentelor antidoping de către Ana-Maria Bărbosu.

Conform regulamentului, sportivii sunt obligați să anunțe locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi pentru ca agenții să poată efectua teste inopinate. E abatere dacă un sportiv nu este găsit la locația anunțată în interval de 60 de minute. Trei astfel de abateri într-un an înseamnă sancționarea sportivului, chiar dacă acesta nu are niciun test pozitiv.

„Nu este vorba că gimnastica trece printr-un moment greu. Însă tot timpul gimnastica românească a ținut capul de afiș, fie cu medalii, fie cu discuții… dar așa se întâmplă acolo unde se face performanță.

Sunt multe orgolii, iar unde există multă muncă, există și greșeli. Pentru că numai cine nu muncește, nu greșește. Deci trebuie să ne asumăm și lucrurile mai puțin bune. Este un moment dificil pentru Ana, dar sperăm că ea îl va trece, așa cum a trecut peste cel de la Paris. Lucrurile sunt clare, ea are trei missed test-uri (n.r. – abateri de la regulamentele antidoping) și lucrul acesta nu mai poate fi contestat de nimeni. Poziția ITA o cunoaște toată lumea, doi ani de suspendare … în cazurile acestea ăsta este verdictul. Va urma o negociere, o întâlnire cu Ana, cu avocații, după care vom ști oficial cât va fi suspendată. Sunt documente oficiale pe care le putem consulta și putem cunoaște situația exactă în momentul de față. Nu știu dacă Ana va pierde bursa din Statele Unite, pentru că, din ce știu, are susținerea Universității Stanford. Dar cu siguranță e un moment dificil prin care Ana trece.

Eu îmi doresc să se ajungă la o diminuare a acestei sancțiuni și să o avem în echipa pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Asta e foarte important în momentul de față. Nu este ușor. Trebuie să facem toți pașii care sunt normali și să fim lângă sportiv”, a spus Mihai Covaliu.

Va fi reprezentată de avocați puși la dispoziție de la Stanford University. Nu pot să confirm, dar am auzit că ar fi vorba despre avocații care au reprezentat-o pe Simona Halep. Așteptăm să vedem un punct de vedere oficial – Mihai Covaliu

