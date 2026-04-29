Cum răspunde purtătoarea de cuvânt la faptul că Ilie Bolojan nu s-a prezentat la citirea moțiunii împotriva sa

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva premierului Ilie Bolojan a fost citită miercuri în plenul reunit al Parlamentului, în absența acestuia. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a explicat ulterior motivele lipsei acestuia.

Moțiunea, citită în Parlament fără premier

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de PSD și AUR, a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

Documentul a fost semnat de 253 de parlamentari și a fost citit de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. La ședință nu au fost prezenți nici premierul Ilie Bolojan, nici ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Explicația Guvernului pentru absența lui Bolojan

La finalul ședinței de Guvern, purtătorul de cuvânt, Ioana Nadina Dogioiu, a fost întrebată de ce premierul nu a fost prezent în Parlament la citirea moțiunii. Purtătoarea de cuvânt Dogioiu nu a putut spune programul premierului de astăzi, însă a asigurat că Ilie Bolojan va fi prezent la dezbaterea moțiunii de cenzură.

„Câtă vreme nu este o obligație, este o posibilitate. Guvernul României a fost reprezentat de domnul Săpunaru, deci nu văd absolut nici o problemă. Programul premierului a fost astăzi altul. Premierul va fi cu siguranță prezent la dezbaterea moțiunii de cenzură. (n.r. Reporter: În afară de întâlnirea de la Ministerul Transporturilor, ne puteți spune ce alte întâlniri a avut premierul astăzi?) Nu, nu vă pot spune.”

Urmează dezbaterea și votul

Conform calendarului parlamentar, dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură sunt programate pentru data de 5 mai, moment în care Guvernul condus de Ilie Bolojan va trebui să își apere mandatul în fața Legislativului.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe